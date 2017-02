Poliţia Română s-a alăturat proiectului ,,No More Ransom” derulat de EUROPOL, care oferă posibilitatea de a-ți recupera fișierele infectate cu viruși de tip ransomware. No More Ransom este un proiect care a fost lansat în iulie 2016 de Poliția Olandeză, EUROPOL, IntelSecurity și Kaspersky, fiind o cooperare între autoritățile de aplicare a legii și sectorul privat, în lupta împotriva...