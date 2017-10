Anunt important de la TCE Ploiesti, pentru calatorii care folosesc traseul autobuzului 40

ANUNT!

Avand in vedere circulatia in ambele sensuri pe strada Calomfirescu, traficul rutier intens si iesirea greoaie a autobuzelor din incinta AFI PALACE in strada Calomfirescu, la sensul spre Centru, precum si frecventa crescuta a curselor din traseul 40 Bereasca – Hale Catedrala, incepand cu data de 16.10.2017 se stabilesc urmatoarele :

– se repune in functiune statia Hotel Forum, situata pe strada Gh. Doja, din dreptul atelierului „Vulcanizare” pentru traseul 40. Dupa efectuarea statiei Hotel Forum, autobuzele executa viraj stanga cu incadrare pe strada Postei, apoi pe strada Buzaului si in continuare se executa parcursul cunoscut, cu statiile aferente;

– autobuzele din traseul 40 nu vor mai intra in zona parcarii din incinta AFI si nu vor mai efectua statia AFI PALACE din fata magazinului;

– pentru traseele 401 Hipodrom-AFI PALACE si 402 Lamaita – AFI PALACE care cumuleaza un numar zilnic mai redus de curse, se mentine in utilizare statia AFI PALACE.

S.C. TC.E. S.A. PLOIEŞTI