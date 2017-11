Anunt important pentru prahovenii care se inscriu pentru examenul de permis auto

Avand in vedere cresterea continua a solicitarilor privind examenul pentru obtinerea permisului de conducere, pentru evitarea aglomeratiei si eficientizarea activitatii desfasurate de lucratorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Prahova la punctul de lucru situat pe Soseaua Vestului nr. 19, din municipiul Ploiesti, („Sala de Examinare”), conducerea Institutiei Prefectului Judetul Prahova a luat urmatoarele decizii:

– Candidatii aflati la prima examinare se vor prezenta in vederea verificarii dosarului de examen, preluarii imaginii faciale, inregistrarii in aplicatia informatica de examinare si sustinerea probei teoretice in zilele de luni, marti, miercuri, joi, vineri, intre orele 08.30 – 14.30. Accesul in sala de examen se va desfasura pe serii dupa cum urmeaza: 08.30 – 10.30, 10.30 – 12.30, 13.00 – 14.30;

– Reprogramarile pentru sustinerea probei practice si examinarea candidatilor care au fost declarati „respins” la proba teoretica, se vor efectua in zilele de luni, marti, miercuri, joi, vineri, intre orele 14.30 – 16.30.