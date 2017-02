ASSAI: Drepturi legale si esentiale la care majoritatea pagubitilor RCA inca nu au acces

Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.) aduce la cunostinta soferilor din Romania urmatoarele drepturi fundamentale ale pagubitilor RCA, prevazute atat in Norma RCA, cat si in OUG privind RCA-ul:

1. Asiguratorul RCA este obligat sa se deplaseze in locatia precizata de catre pagubitul RCA pentru efectuarea constatarii daunei, indiferent de dimensiunea avariei autovehiculului ( inclusiv pentru avarii minore , nu doar pentru autovehiculele avariate major, care sunt nedeplasabile). Asiguratorul este obligat sa efectueze constatarea daunei in locul indicat de catre pagubit, in termen de 5 zile lucratoare de la notificarea primita de catre pagubitul RCA. “În situaţia producerii unui eveniment asigurat prin contractul RCA, obligaţia asigurătorului de a constata daunele produse nu este condiţionată de existenţa unei relaţii contractuale între asigurător şi unitatea service în care persoana păgubită alege să repare vehiculul.” – precizare venita din partea ASF, 9 Februarie 2017.

2. In situatia des intalnita si in momentul de fata, cand asiguratorul RCA nu efectueaza constatarea daunelor in termenul legal de 5 zile lucratoare de la notificare, pagubitul RCA poate sa procedeze la repararea autovehiculului avariat inainte de efectuarea constatarii daunei si este de preferat, ca inainte de efectuarea reparatiei, sa cheme un expert tehnic auto pentru consemnarea avariilor si a altor elemente necesare ulterior dosarului de dauna. “Asiguratorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar”. – Art . 17 (11), Norma Nr.39/2016.

3. Pagubitul RCA isi poate efectua reparatia autovehicului avariat in orice unitate reparatoare autorizata RAR aleasa de catre el, indiferent de “recomandarile insistente” venite din partea inspectorului de daune. “Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poate adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii.” Art. 7 (7) – OUG 54/2016.

Urmatoarele formulari des intalnite in relatia cu inspectorii de daune:

“Daca nu va veti repara masina in unul dintre service-urile cu care avem contract, va trebui sa suportati dvs. cheltuielile de reparatie si apoi, va trebui sa asteptati ca sa va viram noi banii catre dvs.” sau

“Daca nu mergeti cu masina intr-un service cu contract, lucrurile vor merge greu, va trebui sa asteptati, pentru ca va dura mult pana cand noi vom aprobam plata dosarului de daune.” etc

“Aceste formulari des intalnite, facute de catre inspectorii de dauna, sunt mincinoase si abuzive si ascund in realitate niste grile de penalizari salariale stabilite de care asiguratorul – angajator si aplicate inspectorilor de daune – angajati, care nu reusesc sa manipuleze si sa constranga pagubitul sa isi repare masina in una dintre unitatile service partenere ale asiguratorului. Astfel de formulari venite din partea inspectorilor de dauna nu au niciun fundament legal.” – a precizat Cristian Muntean, Presedinte ASSAI.

4. Asiguratorul este obligat sa achite costul reparatiilor in contul unitatii reparatoare indiferent daca aceasta are sau nu contract de decontare directa cu asiguratorul RCA. (daca pagubitul RCA a precizat acest lucru in documentul “Cerere de despagubire”, care se completeaza si depune la asiguratorul RCA dupa efectuarea reparatiei). “Despăgubirile se plătesc de către asigurătorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, în contul indicat de către persoana prejudiciată sau mandatarul acesteia sau în numerar, în condiţiile legii.” – Art 22 (1) – Plata despagubirilor, OUG 54/2016.

5. Pagubitii RCA care isi repara masinile (in baza unei polite RCA emise dupa data de 19 Septembrie 2016) au dreptul sa isi inchirieze un autovehicul din aceeasi clasa sau clasa inferioara celui avariat, iar asiguratorul RCA este obligat sa achite costul inchirierii acelui autovehicul pentru perioada reparatiilor sau pe toata perioada in care asiguratorul RCA intentioneaza sa efectueze cercetari privind suspiciunea de frauda, cercetari ce pot dura 90 de zile. “Prejudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia sunt stabilite:

a) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuirea temporară a vehiculului cu un vehicul de o clasă similară ori inferioară, închiriat de la societăţi autorizate cu acest obiect de activitate;” – Art.26, Norma nr.39/2016.

Recomandari si informari utile pentru soferi:

Alegeti-va singuri service-ul auto care sa va efectueze o reparatie a masinii in conditii de calitate, fara a lasa alta persoana cu interes (penalizata la salariu) care sa decida calitatea lucrarii de reparatie a masinii dvs. Unitatile reparatoare partenere ale asiguratorilor sunt constranse prin contract sa accepte piesele puse la dispozitie de catre furnizorii agreati de catre asiguratori (principiul de selectie fiind “cel mai redus pret” si nu calitatea pieselor) sau sa ofere discounturi uriase asiguratorilor, ceea ce va face imposibila repararea autovehiculelor cu piese de calitate. Acceptarea variantei inspectorului de daune, echivaleaza cu acceptarea reducerii calitatii reparatiilor masinii dvs. Unitatile service partenere ale asiguratorilor nu prevad in contractul cu asiguratorul si decontarea serviciilor de inchiriere de autovehicule pentru pagubitii RCA.

Pagubitul RCA are multe drepturi pe care nu le solicita, din lipsa de informare continua si aplicata, iar ASF este direct responsabila de aceasta lipsa de informare. Pagubitul RCA este de cele mai multe ori victima unor abuzuri generate de catre asiguratori pe doua cai:

prin inspectorii de dauna care sunt penalizati la salariu daca nu reduc costurile de despagubire cu orice pret. Reducerea costurilor de despagubire prin acest canal se realizeaza prin constrangerea si manipularea pagubitilor RCA sa renunte la drepturile legale pe care le au (ex: inchirierea unei masini, serviciu decontat de catre asiguratori) sau sa renunte la calitatea lucrarilor de reparatie a masinii avariate, prin repararea acestora in unitatile service partenere ale asiguratorului. prin unitatile service partenere ale asiguratorului, care sunt obligate prin contract de catre asigurator, sa acorde discounturi chiar si de 70% la piese, situatie care face imposibila repararea autovehiculului avariat cu piese noi si de buna calitate (alternativa fiind piesele rezultate din dezmembrari). Unitatile service care refuza sa semneze contractele in termenii impusi de catre asiguratori sunt calomniate de catre acestia in fata pagubitilor care vor sa isi repare masinile acolo, iar inspectorul de daune are grija ca niciun client sa nu ajunga in acele service-uri auto.

“Asiguratorii din Romania nu mai pot vinde alte produse decat cele obligatorii pentru ca s-au bazat prea multi ani pe manipulari si minciuni la adresa pagubitilor RCA, situatie care s-a intors acum impotriva lor, prin pierderea increderii asiguratilor. Reamintesc atat ASF-ului, cat si pietei de asigurari, un citat celebru al lui Abraham Lincoln:

<<Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să prostești toți oamenii tot timpul>>” a declarat Cristian Muntean, Presedinte ASSAI.