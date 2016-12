Avem premier! Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire in functie a lui Sorin Grindeanu

Șeful statului a pus capăt mini-crizei politice și a desemnat noul prim-ministru în persoana lui Sorin Grindeanu, a doua propunere făcută de PSD și ALDE după Sevil Shhaideh.

Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de numire a premierului.

Din acest moment, se poate forma noul guvern și anunța numele miniștrilor.

Cu doar o săptămână înainte, iată ce scria Grindeanu pe facebook: „Speculațiile legate de o posibilă numire a mea ca ministru în viitorul Guvern nu au corespondent în realitate. Am spus-o în nenumărate rânduri, am repetat-o astăzi în cadrul unei conferințe de presă: am fost ales de timișeni pentru a fi președinte al Consiliului Județean și îmi voi duce mandatul la final.”

Prahova poate da Ministrul Mediului, unde favorită este Grațiela Gavrilescu (deputat ALDE).

De asemenea, și Ministrul Justiției poate fi un prahovean care a mai ocupat această funcție, respectiv Robert Cazanciuc.

