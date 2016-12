2016, anul tragediilor pentru un tanar din municipiul Campina. Afla cum il poti ajuta

Să nu-ți dea Dumnezeu cât poți duce! Este o vorbă care pe mulți dintre noi ne sperie doar când o auzim. Din nefericire, pentru unii este o realitate. Una cruntă pe care o trăiește în prezent și câmpineanul Gabriel Tatu, în vârstă de 25 ani, și bunica lui, ajunsă la 84 de ani. Unul aflat la început de drum, altul la asfințit… Un drum care îi pune la grele încercări, după ce, în noaptea de Sfântul Andrei (29 spre 30 noiembrie), casa le-a ars ca o torță.

Au reușit să se salveze doar pe ei doi și câteva lucruri aflate în camera lui Gabriel. Lucruri care sunt îmbibate de apă și fum și care este puțin posibil să mai aibă vreo utilitate în viitor. O scânteie de la soba din camera bunicii lui Gabriel avea să declanșeze vâlvătaia. Norocul a fost că, în momentul în care a izbucnit focul, tânărul nu dormea. Era în camera lui, iar fumul înțepător care i-a pătruns pe sub ușă i-a dat alarma că este ceva în neregulă. A reușit s-o scoată, cu greu, pe bătrână din casă și să sune la 112. Până la venirea pompierilor, focul s-a extins cu repeziciune spre nivelul superior al casei și acoperiș, mistuind tot.

„Au intervenit cu greu. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate mi s-a părut mie, că timpul capătă alte dimensiuni în astfel de situații. Din păcate, din casă doar o cameră a fost, oarecum, salvată. Cea a mea. Dar nici acolo nu se mai poate locui, ținând cont că toți pereții de rezistență au fost prinși de flăcări. Casa era bătrânească, avea foarte mult lemn. Abia reușisem să renovez două camere, investiție terminată în septembrie. În urma incendiului a fost distrusă cam 90%“, ne-a mărturisit Gabi.

A reușit să salveze actele. Și asta dintr-o pură întâmplare. De obicei erau ținute în camera bătrânei, însă de câteva zile Gabriel le luase la puricat pentru că dorea să le aibă în ordine. „Altfel, se făceau scrum. Ce a fost în camera bunicii mele a ars în totalitate. Inclusiv bastonul i-a fost topit de flăcări“, a completat tânărul. Iar dovada cuvintelor îi este întărită de imaginea dezolantă care tronează în curtea de pe strada Bobâlna. O curte în care am găsit un câine legat și o pisică, ambele animale cu porții zdravene de mâncare în față. Însă parcă nici ele nu mai aveau poftă de nimic. Un tablou al sfârșitului, al unor ani de muncă grea făcută scrum în doar câteva minute. Și totul este doar parte a încercărilor prin care a trecut Gabriel în acest an.

Anul pierderilor

Lanțul întâmplărilor fatidice a început încă din luna ianuarie, când tânărul avea să-și piardă mama. Abandonat de tată pe când era mic copil, acesta a fost crescut doar de mamă și bunică. De la 20 de ani a lucrat pe unde a putut, făcând tot felul de munci pentru a completa veniturile familiei.

„Este un băiat muncitor, cu mult bun-simț, dar de care ghinioanele s-au ținut lanț. Păcat de el. După ce i-a murit mama și a rămas cu bătrâna bolnavă în grijă, numai asta nu-i mai trebuia. Vine zilnic aici, încearcă să facă un pic de ordine și să le aducă animalelor de mâncare“, ne-au declarat vecinii tânărului.

Imediat după noaptea incendiului, apropiații lui Gabriel i-au oferit ajutorul cum au putut. Bătrâna a fost luată de o rudă din Telega, iar un prieten de-al tânărului, din Poiana Câmpina, i-a pus la dispoziție o cameră în casa lui. Foști colegi de serviciu, dar și patronii localului unde lucrează în prezent, s-au mobilizat și i-au cumpărat haine, alimente și i-au dus și lemne.

L-au ajutat, totodată, să adune cât de cât resturile a ceea ce a fost cândva locuința lui.

Pe drumuri, cu acte incomplete și fără bani

Își dorește s-o ia de la capăt, doar că nu știe de unde să înceapă. Salariul pe care-l câștigă este de 1000 lei, iar bătrâna are o pensie de 650 de lei. În plus, un sfert din terenul unde era casa celor doi aparține unei mătuși de-a lui Gabriel, doar că parcela de pământ nu este, momentan, schițată în acte. „Nu sunt în relații foarte bune cu mătușa, nu a dat niciun telefon deși a aflat de la celelalte rude ce ni s-a întâmplat. Habar n-avem ce porțiune din teren își dorește, astfel încât noi să fim siguri că nu ne trezim dați afară sau dați în judecată în caz că începem reconstrucția imobilului“, a completat tânărul. Actele înseamnă consultanță juridică și alți bani… Momentan, nu-i are.

Până în prezent, a reușit să depună documentele necesare pentru obținerea ajutorului de urgență de la Primărie. Însă, știm cu toții cum sunt rezolvate „urgențele“ noastre și cum se împiedică de tot felul de proceduri birocratice. Totodată, prin implicarea soților Neculai, jurnaliști locali, bunica lui Gabriel va beneficia de cazare la Centrul de Asistență Socială din Câmpina.

Îl putem ajuta!

În urma donațiilor oferite în această campanie de membrii grupului „Pentru Tine!“, la Gabriel vor ajunge câteva piese de mobilier (un dulap, 2 canapele, o comodă), o mașină de spălat și alte obiecte de uz casnic. Însă problema majoră este cea a rezolvării situației actelor și demararea lucrărilor de reconstrucție a casei.

Este un caz de durată, la care putem, din nou, să ne unim forțele și să-i schimbăm norocul acestui tânăr, atât de greu încercat. Grupul „Pentru Tine!“ îi va fi alături lui Gabriel, iar persoanele care doresc să-l ajute pe tânăr cu sfaturi, ajutoare materiale, financiare, propuneri de acțiuni pentru strângerea de donații, pot lua legătura cu Cristi Minculescu, la numărul de telefon 0726.279.537, sau pe pagina de facebook a grupului de voluntariat.

Cine dorește să-l contacteze direct pe Gabriel, o poate face la numărul de telefon: 0735.394.146, iar cei care doresc să-l ajute financiar, au la dispoziție contul: RO32 RNCB 0208 1387 1768 0001, deschis la BCR, pe numele GABRIEL TATU.

Text: Liliana Maxim Minculescu

Foto: Cristi Minculescu