Ce spune Parchetul General despre declansarea anchetei ca urmare a dezvaluirilor lui Dan Andronic

COMUNICAT

Ca urmare a știrilor apărute în mass-media, cu privire la dosarul având ca obiect procesul electoral din decembrie 2009, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să facă următoarele precizări:

Prin comunicatul din data de 24 aprilie 2017, am adus la cunoștința opiniei publice faptul că procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au început urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 5 din Codul penal (art. 248 rap. la art. 248 indice 1 din vechiul Cod penal), și falsificarea documentelor și evidențelor electorale, prev. de art. 391 alin. 3 și 4 din Codul penal cu aplic. art. 5 Cod penal (fost art. 62 alin. 3 și 4 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, modificată și republicată) în dosarul menționat anterior.

Menționăm că faptele pentru care s-a început urmărirea penală se prescriu potrivit legii vechi – art. 122 lit. b și c din vechiul Cod penal – în termen de 10 ani, respectiv 8 ani în conformitate cu legea nouă – art. 154 alin. 1 lit. c din noul Codul penal.

Totodată, precizăm că în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 265/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 20 mai 2014: ”(…) dispozițiile art. 5 din noul Cod penal (aplicarea legii penale mai favorabile) sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive, în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile”.