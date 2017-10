Circul continua la SGU Ploiesti, fara ca actionarul unic sa se implice. Vezi ultimul scandal

Demiterea fostului director al Societății de Gospodărire Publică din Ploiești, Donald Constantin, nu a calmat prea mult apele învolburate de lupte politice. Actuala conducere vrea răzbunare și îl atacă și pe cumnatul acestuia, jurist pe care vrea să îl înlăture.

În acest timp, Consiliul Local Ploiești – ca unic acționar – tace mâlc. Normal, și acolo se dau coate în gură și lovituri sub centură. La figurat, desigur…

Iată ce a apărut pe contul de facebook al SGU Ploiești (inclusiv poza e de acolo):

„In contextul unei situatii dificile a societatii, cauzata, conform raportului Consiliului de Administratie, de un management defectuos al fostei conduceri, foarte multi angajati din cadrul societatii au inceput sa plece prin demisie.

In situatia data se afla si compartimentul Juridic – Contencios, unde, dintr-un total de 5 juristi, 3 au demisionat, iar unul duce in spate peste 100 de dosare aflate in termen pe rolul instantelor de judecata.

Gheorghe Constantin, cel de-al II-lea jurist, demis din functia de director al directiei Juridic-Contencios si Resurse Umane, luandu-se in calcul activitatea acestuia, cat si atitudinea sfidatoare si jignitoare repetata fata de membrii Consiliului de Administratie, dar si refuzul acestuia de a pune la dispozitie documente solicitate de superiori, cumnat al fostului director al SGU, Donald Constantin, a intrat in Concediu de Odihna pana spre sfarsitul acestui an.

In tot acest timp, domnului Constantin Gheorghe, i-a fost trimisa acasa solicitarea de revenire din Concediul de Odihna, motivele fiind mai sus mentionate si anume deficitul de juristi, acesta evitand contactul cu firma de curierat pentru inmanarea adresei, iar in final nu a mai raspuns la telefon.

In conditiile in care la ultimul contact telefonic cu Gheorghe Constantin pentru a fi chemat din Concediul de Odihna in vederea preluarii dosarelor mai sus mentionate, acesta a afirmat ca este plecat din tara, iar in ziua de salariu l-a imputernicit pe fostul sef al pazei sa ii ridice drepturile salariale, ieri, 16.10.2017, in presa locala, a aparut un interviu video, filmat in Parcul Municipal Ploiesti Vest, in care Donald Constantin (cumnatul lui Gheorghe Constantin) oferea declaratii de presa, iar pe fundal, printre asistati social si angajati Rosal, a fost prezent, la curatarea parcului si Gheorghe Constantin, juristul de negasit.

Manati de aceleasi instincte cu care au condus SGU timp de aproape 5 ani, se pare ca cei doi, vor sa “puna la punct” Parcul Municipal Ploiesti Vest.

Dragi ploiesteni, stimat Consiliu Local, sunteti de acord?„