Comentariile pacientilor care au avut nesansa sa ajunga la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti

Max-Media.ro continuă o campanie începută anul trecut, dar care până acum nu a sensibilizat nici autoritățile și nici pe managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Deoarece nu vrem să se intepreteze acest demers ca fiind unul politic (am mai spus, ce idee tâmpită!), subliniem că nu cerem în mod exclusiv demisia dr. Strâmbeanu Adrian, directorul unității, ci vrem o altă atitudine și înlăturarea erorilor medicale.

Prea mulți pacienți reclamă că sunt ținuți cu orele până să fie văzuți de cineva, că odată internați au avut parte de condiții mizere, de nepăsarea medicilor și a asistentelor, că trebuie să dea șpăgi și să cumpere absolut tot ce au nevoie.

SCHIMBAȚI IMAGINEA SPITALULUI !

Lăsăm comentariile oamenilor să spună totul. Și vă spunem că sunt doar o mică parte din puhoiul de nemulțumiți.

MIHAI: Pacat ca singura sansa la viata pentru multi dintre noi este in acest spital

Am fost pacient in acest spital. Am avut rude si prieteni care au fost pacienti in acest spital. Conditiile sunt mizere. Pentru o operatie trebuie sa vii de acasa cu totul – de la hartie igienica si sapun, pana la seringi, branule, pansamente si medicamente. Multe dintre saloane sunt la limita mizerabilului si a suprapopularii. Risti sa vii cu o problema de sanatate si sa pleci cu doua. Daca nu ai rude sau prieteni care sa vina sa iti aduca toate cele necesare pe durata spitalizarii, vei avea de suferit, pentru ca niciodata nu exista toate materialele de care ar fi nevoie pentru o ingrijire minima. Personalul medical se straduieste, in marea lui majoritate, sa faca fata situatiei grele, dar efortul oamenilor nu mai e demult de ajuns. Bineinteles ca putina „atentie” de ordin material nu strica niciodata daca vrei sa primesti mai multa atentie de ordin medical.

Mi-e groaza numai la ideea de a mai fi vreodata nevoit sa intru in aceasta institutie.

DANA: Daca medicii care gresesc ar fi pusi sa plateasca, spitalul ar fi plin de bani…

Sa coboram cu picioarele pe pamant…aproape toti medicii de acolo lucreaza si in sistemul privat si la spitalul de stat vin sa se odihneasca. Au speriat Bucurestiul cu diagnosticele cu care le trimit bolnavii in faze terminale…asta daca mai apuca…de anevrism aortic nici nu s-a auzit…te opereaza ba de stomac, ba de ocluzie intestinala…si, ghinion, mori pe masa si… bietul om nu a mai avut zile! Si-a platit vreunul greseala? Faceti mai bine un sondaj si vedeti cam ce parere au ploiestenii despre medicii de acolo. Dotarea deja este pe locul doi. Din pacate, dotarea nu-i suficienta ca sa-ti fie salvata viata. Ce medic din acest spital este recunoscut la nivel national? Dupa care ati auzit ca vin pacienti din tara? Prin toate orasele mari mai auzi de cate un medic cautat. La noi, nimic! Toti medicii de acolo ar trebui reexaminati serios. Putem sa bagam sute de miliarde in acest spital ca mai mult decat sa umplem buzunarele personalului de acolo, nu obtinem. Mai bine l-ar desfiinta si ni s-ar asigura transportul cu ambulanta la Bucuresti. Desi teoretic se pierde timp, practic ni s-ar tripla sansa la viata.

ADRIAN: CORUPTIE

INCEPAND DE LA POARTA SPITALULUI…dai banii… de la portar, infirmier femei de serviciu…..si asa mai departe….aparte de banii medicului ptr. operatie …spitalizarea…care se asa zice este gratuita… se plateste cu varf si indesat …cu tot cu medicamente pansamente …tot ce include tratarea pacientului…PLUS sin inclusiv banii…ptr moartea pacientului…ca te costa inclusiv scoaterea din spital …ce sa mai …strigator la cer…ROMANIA

LUMINITA: Banii pacientilor sunt prioritate in spital

Astazi am o saptamina de cind am ajuns la urgentele Spitalului Judetean Ploiesti,sunt foarte dezamagita,totul se face pe banda rulanta,eu de exemplu am fost lasata o jumatate de ora cu perfuzia goala,la Radiografie plamani am fost trimisa cu tot cu perfuzie dupa mine,,binenteles aceasi perfuzie goala,,stiind ca acolo trebuie sa te dezbraci,tu ca pacient nu ai dreptul la replica pentru ca asa zisa Doctora de garda ti-o reteaza,asistentele isi fac meseria in scirba,in acea seara credetima ca m-am abtinut foarte mult ca asistenta sa nu o parui nitel deoarece totul facea in bataie de joc,nu pot sa concep ca un cadru medical sa se comporte asa cu un pacient,avind in vedere ca eu sunt platitor de tot ce tine de sanatate.Deci in concluzie pe banii mei sunt tratata cu o foarte mare indiferenta.Rusine Asistentelor si Medicilor care sunt de garda,poate nu toti sunt la fel dar tare mult mi-as dori ca aceste cadre medicale sa citeasca acest forum.Nu vom schimba cu ninic daca vom semna aceasta petitie.Si inca ceva cred ca si cadrele medicale dupa salvare ar trebui shimbate,medicul dupa salvare care a venit la mine nu a facut nimik decat sa imi ia o tensiune sa ma consulte pe spate si sa ma intrebe dc vreau sa merg la spital,de parca eu eram cadrul medical si stiam ce e mai bine pentru pacientul meu……Rusine sa va fie…..Am ajuns de tot rasul cu medicii din Romania.

ALICE: Banii sunt ultima lor problema, nesimtirea si incompetenta multor angajati este marea problema

Domnilor, spitalul judetean nu este spital este un fel de ,,morga”. Daca aveti o problema de sanatate urgenta nu va mai duceti cu salvarea acolo, aveti mai multe sanse daca va duceti cu masina personalala la orice spital de urgenta din Bucuresti. Mai bine il inchide decit sa-l mai tineti deschis Nu va suparati pe mine dar asta e realitatea, Am avut internat acolo si pe bunicul cu cancer de colon si pe mama cu un traumatism la o mina si apoi cu un vertij.

Mizerie, personal insuficient si prost pregatit, personalul ii fura pe pacienti si va dati seama ca nu numai pe ei. Eu daca as fi ministrul sanatatii ori as inchide spitalul, ori i-as da pe toti afara si as reangaja din ei numai pe cine merita. Sunt si oameni competenti ,dar foarte putini. In acest spital nu se stie personalul sa faca nici macar o clisma, nu stiu sa dea niste diagnostice corecte.De ce la Bucuresti se poate si la noi nu??????????Traim in aceeasi tara si platim aceleasi asigurari de sanatate Rusine !!!!!!!

AȘTEPTĂM ȘI ALTE POVEȘTI (ȘI NU DOAR DESPRE SPITALUL DE URGENȚĂ) PRIN INTERMEDIUL RUBRICII CONTACT (VEZI PE BANDA DE SUS) DE PE SITE