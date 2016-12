Cum am trait noaptea alegerilor parlamentare alaturi de politicienii din Prahova

După ora 23:00, duminică, am fost prezent în sediile principalelor formațiuni politice din județ. Am stat de vorbă, în mod direct, cu cei de la PSD, PNL, ALDE și PMP, iar cu liderul USR am purtat o discuție telefonică. Dincolo de stările emoționale trăite de actorii principali ai alegerilor parlamentare din Prahova, e interesant să vă povestesc ce gândeau ei.

Primii la care am poposit, au fost social-democrații, care erau în mod evident învingători.

Deși aflaseră rezultatele exit-poll-urilor de la nivel național și aveau date bune, care veneau din județ, liderii PSD Prahova păreau mai degrabă uimiți, decât bucuroși. De altfel, Mircea Cosma a fost primul care le-a transmis să nu se entuziasmeze și să aștepte rezultatele finale. Cel puțin așa mi s-a spus, pentru că nu am fost de față.

Încă din momentul când au început să sune telefoanele, de la reprezentanții din secțiile de votare, cifrele căpătau proporții neașteptate. În prima fază, se părea că PSD va obține în județ undeva între 45 și 48%, un procentaj care nu a mai fost atins vreodată, dacă bine îmi aduc aminte. În realitate, s-a ajuns la 43 – 44%. Chiar și așa e foarte bine.

Nu i-am prins pe toți, pentru că unii plecaseră înainte de ora 23:00. I-am văzut la sediu pe Laura Moagher, pe fratele acesteia, pe Radu Oprea, pe Răzvan Ursu, pe Fabioara Ionescu. Ulterior a apărut și Emanoil Savin. Mă refer la cei cunoscuți, pentru că erau mulți alții care munceau.

Cineva care ar fi privit modul cum funcționează „celula de criză” din noaptea alegerilor, coordonată de președintele Bogdan Toader și de secretarul Rareș Enescu, și-ar fi dat seama de profesionalismul politic al acestei echipe.

Dincolo de problemele din justiție, cu care se confruntă mulți dintre membrii săi, PSD Prahova rămâne o organizație bine pusă la punct, un mecanism care funcționează ireproșabil pe plan electoral.

Următoarea echipă la care am poposit au fost liberalii.

I-am găsit laolaltă, ca niciodată în istoria PNL Prahova, pe actuali și foști lideri: Iulian Dumitrescu, Adrian Semcu, Mircea Roșca și Ioan Luchian. Echipa era completată de Roberta Anastase, iar mai târziu au venit George Ionescu și Bogdan Nica.

Nu au trecut deloc la sediu, probabil supărați că au pierdut locurile de parlamentari, Paul Dumbrăvanu și Virgil Guran.

Atmosfera era una de resemnare, iar echipa care aduna datele din județ părea extrem de redusă. Probabil așa este la înfrângere, nu mai vrea nimeni să numere…

Iar datele au relevat o înfrângere aproape pe linie. S-au pierdut toate orașele din județ, inclusiv cele cu primari liberali.

Cert este că Roberta Anastase avea, la fel ca în 2012, emoții că va prinde un fotoliu de deputat, ea fiind pe poziția a treia. Cred că o va face în final, la redistribuire, dar am văzut-o emoționată și fumând, ca niciodată până acum.

Foștii lideri liberali, Semcu și Roșca, păreau să zâmbească pe sub buze, de parcă ar fi vrut să spună: „Uite ce ați făcut fără noi!”

Președintele Iulian Dumitrescu nu era, normal, în apele lui, dar își păstra optimismul și un echilibru interior, în pofida valului de vești negative din județ.

Liderii PNL Prahova au fost de acord într-o singură privință: pierderea alegerilor s-a făcut din cauza mesajului național al partidului, unul deficitar. Desigur, poate nici organizația nu și-a dat toată silința, dar este greu de spus cine a muncit și cine nu.

Oricum, spre final, liberalii prahoveni s-au mai liniștit când au aflat că PNL a pierdut alegerile în fiefuri ce păreau invincibile altădată și că situația din Prahova era, de fapt, mult mai bună decât în alte județe.

Cea de-a treia echipă unde am poposit au fost liberal-democrații lui Tăriceanu.

La fel de neobosită, ca întotdeauna, Grațiela Gavrilescu dirija echipa cu același patos cu care și-a obișnuit colegii.

Cu puține momente înainte să ajung eu, înțeleg că Andrei Volosevici a reproșat unor colegi rezultatele obținute și chiar a afirmat că ar intenționa să-și dea demisia. Nimeni nu l-a luat, însă, în serios, și nimeni nu i-a reproșat că ALDE părea că a obținut pe Ploiești un procent sub USR, mai ales că Volosevici are meritul lui că a luat din procentele PNL. Chiar și liberalii au recunoscut că dacă era Andrei, ar fi avut un rezultat mai bun pe municipiu.

Scorul sperat la nivel județean, de ALDE, era undeva la 13- 14 %, caz în care Volosevici ar fi intrat și el în Camera Deputaților. Echipa Grațielei părea, însă, mulțumită și cu procentul mai realist de 8 – 9%, unul peste media națională a partidului.

Mi-am încheiat misiunea cu un ultim popas la PMP Prahova.

Era, cred, echipa cea mai în forfotă și cea mai nerăbdătoare să afle dacă a intrat sau nu partidul în Parlament.

Se vedea că există dorință, dar și un pic de disperare în organizația condusă de Cătălina Bozianu.

Toți încercau să ajute, toți încercau să afle rezultate, dar părea mai curând haos decât organizare. Poate așa funcționează PMP Prahova la stres…

Cert este că veneau vești oarecum bune din mediul urban și total opuse de la nivel rural.

La plecare, oamenii lui Băsescu nu păreau prea încrezători în șansele lor, dar nici resemnați. Și se pare că vor obține un post de deputat în județ.

Cu liderul USR Prahova, Dan Răzvan Rădulescu, am vorbit la tefelon.

La ora discuției aflase că stă pe un procent de 10 – 11% la nivel județean. În realitate, după numărarea voturilor, s-a ajuns la 7%.

USR Prahova a coborât pe poziția a patra, după ALDE.

Oricum, când l-am sunat, știa deja că organizația sa va avea cel puțin un loc de deputat în Parlament.

Chiar și așa, Dan mi s-a părut un tip cu capul pe umeri, care nu se bucură excesiv și se gândește, mai curând, ce va urma de acum încolo.

Rămâne de văzut dacă USR va fi un partid focusat cu adevărat pe oameni sau doar o creație artificială, care poate dispare la viitoarele alegeri parlamentare.