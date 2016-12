Cum va fi vremea de sarbatori. Vezi prognoza meteo pana pe 1 ianuarie 2017

Meteorologii estimează, pentru următoarele două săptămâni, temperaturi în general normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor, precum și precipitații sub formă de ninsoare, în special după data de 28 decembrie, reiese din prognoza de specialitate, valabilă pentru perioada 19 decembrie 2016 – 1 ianuarie 2017, publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În zona Banatului, în intervalul de prognoză analizat, tendința temperaturii aerului va fi, în general, de creștere. Valorile diurne vor fi apropiate de cele normale în această perioadă, cu excepția primei zile când vor fi mai scăzute, iar cele nocturne se vor situa sub cele specifice sfârșitului de an. În medie, pe regiune, în prima săptămână, vor fi maxime cuprinse între un grad și 5 grade și minime între—5 și—4 grade Celsius. În săptămâna a doua maximele se vor încadra între 4 și 6 grade, iar minimele între—4 și minus două grade Celsius. Condițiile de precipitații vor fi reduse, probabilitatea de apariție a acestora fiind în creștere pe parcursul celei de-a doua săptămâni, dar în special începând din 29 decembrie.

Pentru regiunea Crișanei, nopțile și diminețile vor fi reci în prima parte a intervalului, când valorile termice nocturne nu vor avea variații semnificative. Valorile diurne, în creștere în cea mai mare parte a timpului, vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu excepția primei zile când vor fi ușor mai coborâte. Media temperaturilor maxime va fi între un grad și 4 grade în prima săptămână și între 3 și 5 grade, în cea de-a doua. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în medie, între—7 și—5 grade pe parcursul primei săptămâni, apoi între—5 și—3 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere începând din 27 decembrie.

Potrivit meteorologilor, variațiile de temperatură, în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, vor fi în general spre creștere. Regimul termic din prima săptămână va fi apropiat de cel normal la valorile diurne și în general sub normal la cele din cursul nopților. În medie, temperaturile maxime se vor încadra între—1 și 3 grade, iar cele minime între—11 și—7 grade. În cea de-a doua săptămână, majoritatea valorilor de temperatură vor fi în jurul celor climatologic specifice perioadei și chiar ușor mai ridicate. Ca medie pe regiune, se vor înregistra maxime cuprinse între două și 4 grade Celsius, respectiv minime între—10 și—6 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi foarte redusă până în data de 28 decembrie, iar după aceea va fi în creștere.

În Maramureș, în prima săptămână, valorile termice nocturne, fără variații importante, se vor menține sub cele climatologic specifice perioadei, iar cele diurne vor fi apropiate de acestea. În medie, maximele se vor încadra între—1 și 3 grade, iar minimele între—8 și—6 grade. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, temperatura aerului, ușor variabilă de la o zi la alta și în creștere de la o noapte la alta, va avea valori în jurul celor normale la sfârșit de an, adică maxime cuprinse de la două grade până la 4 grade și minime între—6 și—3 grade, ca medie regională. Precipitații, în general slabe, vor fi posibile, cel mai probabil, după data de 27 decembrie.

Prognoza de specialitate relevă că, în Moldova, pe întreg intervalul de prognoză, regimul termic va fi apropiat de cel climatologic specific perioadei și chiar ușor mai ridicat decât acesta. Variațiile de temperatură vor fi, în general, spre creștere la valorile diurne, în special în perioadele 21 — 23 decembrie și 25 — 29 decembrie, iar la cele nocturne în perioada 19 — 20 decembrie și 26 — 31 decembrie. Ca medie pe regiune, vor fi maxime cuprinse între un grade și 3 grade — în prima săptămână, și între două și patru grade, în cea de-a doua. Minimele se vor încadra, în medie, între—7 și—3 grade, în fiecare săptămână din intervalul de referință. Precipitații, în general slabe, vor fi în zilele de 19 și 20 decembrie și în perioada 28 decembrie 2016 — 1 ianuarie 2017, în restul timpului probabilitatea de apariție a acestora urmând a fi foarte scăzută.

În Dobrogea, variațiile termice din prima săptămână nu vor fi semnificative. Majoritatea valorilor termice se vor situa sub cele climatologic specifice perioadei, iar în medie pe regiune vor fi maxime de până la 3 grade și minime cuprinse între—4 și minus două grade Celsius. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, temperatura aerului va fi, în general, în creștere ușoară și treptată, până la valori apropiate celor normale sfârșitului de an, respectiv maxime cuprinse între 3 și 5 grade și minime între—3 și zero grade, în medie regională. Vor fi precipitații slabe în perioada 20 — 21 decembrie și în intervalul 29 decembrie 2016 — 1 ianuarie 2017, cu probabilitate mai mică în restul timpului.

În zona Munteniei, temperatura aerului va fi în general în creștere, iar ca medie regională, în prima săptămână se vor înregistra valori maxime cuprinse între un grad și 3 grade Celsius, respectiv minime între—7 și—3 grade. În săptămâna a doua de prognoză, temperaturile maxime nu vor depăși 4 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între—4 și—3 grade Celsius. Precipitații, slabe cantitativ, vor fi posibile începând cu data de 28 decembrie, până atunci probabilitatea de semnalare a acestora fiind scăzută.

În Oltenia, majoritatea nopților și a dimineților din prima săptămână vor fi cu o vreme mai rece decât în mod obișnuit, iar valorile termice diurne vor fi apropiate de cele climatologic specifice perioadei. Astfel, în medie, temperaturile maxime se anunță în creștere ușoară, cu excepția zilei de 21 decembrie când vor scădea, și se vor încadra între un grad și 5 grade, iar cele minime, fără variații importante, între—6 și—5 grade. În săptămâna a doua, temperatura aerului va fi relativ staționară în cursul zilelor și, în general, în creștere pe durata nopților. Majoritatea valorilor vor fi în jurul celor normale sfârșitului de an, cu maxime în medie de 4 — 5 grade și minime de la—4 la—3 grade. Precipitații sunt așteptate în perioada 28 decembrie 2016 — 1 ianuarie 2017, iar în restul timpului condițiile de semnalare a acestora vor fi foarte reduse.

La munte, în prima săptămână de prognoză, temperaturile maxime se vor încadra, în medie, între—4 și 3 grade, iar cele minime între—11 și—5 grade. Cele mai mari valori se vor înregistra în după-amiaza zilei de 22 decembrie, respectiv dimineața zilei de 23 decembrie. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, maximele vor oscila în jurul valorii de zero grade, iar noul an începe cu o maximă, în medie, de aproximativ—1 grad, în timp ce media minimelor va fi între—7 și—6 grade Celsius. Ninsorile sunt de așteptat începând din 28 decembrie. Până atunci, condițiile de semnalare a acestora vor fi reduse.

Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.