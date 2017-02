Deputata Andreea Cosma cere comisiei de control a SRI sa verifice mai multe plangeri din Prahova

Lumea Justiției a scris, astăzi, că deputata PSD Andreea Cosma (foto) i-a trimis o solicitare președintelui Comisiei parlamentare de control a activității SRI, Adrian Țuțuianu, în vederea declanșării unei anchete.

Astfel, Andreea Cosma consideră că șeful SRI, Eduard Hellvig, ar trebui să fie întrebat la audieri dacă a existat o colaborare între procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești, și structuri ale serviciului de informații.

De asemenea, Cosma solicită audierea în Comisie a fostului ofițer SRI Prahova, Daniel Florea.

Nu în ultimul rând, Andreea Cosma cere lămuriri dacă instrumentarea dosarului de la DNA Ploiești, în care sunt incriminați fratele și tatăl său, pentru luare de mită, s-a realizat pe baza unor protocoale secrete a căror existență a fost dezvăluită de Lumeajustitiei.ro.

Iată o parte din cererea formulată de Andreea Cosma:

„Stimate domnule presedinte,

Va informez ca, urmare a tuturor acestor informatii aparute in spatiul public, la nivelul judetului Prahova, s-a constituit un grup de persoane care se considera victime ale unor dosare penale fabricate de procurorul Mircea Negulescu in colaborare cu ofiteri din cadrul Serviciului Roman de Informatii. In acest sens, ca parlamentar ales in Prahova, am primit nenumarate cereri de a formula o solicitare catre Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI in vederea lamuririi tuturor acestor aspecte care sunt de natura sa vicieze deopotriva desfasurarea procesului de Justitie si increderea in institutiile statului.”

sursa: luju.ro