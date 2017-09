Directorul executiv al Casei de Pensii Prahova, declarat incompatibil de catre ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a șapte funcționari publici, printre aceștia aflându-se și directorul executiv al Casei de Pensii Prahova, Adrian Rotaru.



În cazul său, ANI a stabilit: „În perioada 10 octombrie 2012 – 17 iulie 2017, a deținut și a exercitat simultan calitatea de funcționar public și funcția de administrator, președinte al Consiliului de Administrație, în cadrul S.C. “Prahova Industrial Parc” S.A., societate comercială din sectorul public, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.„

Art. 94, alin. (2), lit. a) și lit. c) din Legea nr.161/2003 spune că „ (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: lit. a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […] lit. c) in cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public”.

Adrian Rotaru a contestat deja decizia ANI.