Directorul SGU Ploiesti sustine ca PSD doreste sa-l mazileasca. Un vicepresedinte al CJ Prahova e si el pe lista neagra?

Directorul societății Servicii de Gospodărire Urbană, aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești, susține într-o postare că este victima unui atac concertat din partea PSD, care dorește să-l înlăture din funcție. Donald Constantin crede că atacul este îndreptat și împotriva unuia dintre cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Prahova, respectiv Vasile Pătrașcu (ALDE).

Iată ce a scris pe facebook directorul SGU Ploiești, care a fost membru PSD până în toamna anului trecut, când s-a mutat la PNL.

„Ma intreb pana unde pot merge anumiti membri PSD, in incercarea de a ma inlatura de la conducerea SGU Ploiesti. Se fac presiuni mari pentru a-si atinge scopul. Si nu se fac presiuni doar asupra mea, ci si asupra membrilor din CA-ul societatii, pentru ca aceasta grupare sa-si impuna oameni pe care sa-i poata controla.

Pentru ca nu au reusit sa ma transforme in marioneta lor, au declansat linsajul mediatic asupra mea. Am fost avertizat ca voi fi tinta atacurilor si se va incerca discreditarea mea in cadrul emisiunii moderate de Raul Petrescu, acest pseudo-jurnalist, carator de genti si condamnat pentru luare de mita.

Raul Petrescu, omul de casa al familiei Cosma, exercita ordinele primite si a transformat emisiune in esafod pentru cei care nu cedeaza presiunilor.

Nu doar eu voi fi tinta acestui individ asmutit de gruparea pesedista, ci si vicepresedintele Consiliului Judetean Prahova, Vasile Patrascu. Si dumnealui este, ca si mine, victima acestui linsaj mediatic. Si asta pentru ca se incearca si indepartarea lui din functie.

Ii avertizez pe cei care se afla in spatele acestui scenariu menit sa ma defaimeze, ca eu nu actionez politic, ca nu pot fi presat si obligat sa-i servesc pe acesti indivizi care vor sa puna stapanire pe Ploiesti si care confunda administratia cu firmele lor personale.

Ii invit pe toti cetatenii de buna credinta sa urmareasca aceasta emisiune si sa vada meschinaria din spatele moderatorului. Veti intelege cum aceasta marioneta, pe post de jurnalist, arunca cu noroi fara a fi convingator si fara a detine vreo dovada care sa sustina ce spune.”

Așteptăm puncte de vedere de la cei menționați de Donald Constatin.