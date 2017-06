Exclusiv: O romanca din Spania, pacalita de o falsa maicuta! Cum scapi de „legari de cununii” si de…bani

O româncă stabilită în Spania a scris pe redacția max-media.ro, după ce a citit un articol (Naivitatea poate ajuta infractorii. Perchezitii in Ploiesti, la persoane acuzate de inselaciune) despre escrocii din domeniu, urmare a faptului că ea însăși a ajuns victimă a acestora.

Femeia a trimis o sesizare la Inspectoratul de Poliție Prahova, deoarece banii pe care i-a dat pentru „dezlegări de cununii” au fost ridicați – susține ea – de la o bancă din Ploiești.

Totul a plecat de la un site, care făcea reclamă unei miraculoase „Măicuțe Anastasia” (Maicuta-anastasia).

Și deși se scria acolo despre „Sfaturi ortodoxe”, în fapt cei care l-au postat nu aveau nimic de a face cu această religie.

Dar să o lăsăm pe victimă să ne explice mai bine ce a pățit:

„Din pacate, cu cateva zile in urma, cu toata credinta, am sunat la o asa zisa „maicuta Anastasia”, numar luat de pe site si ma asigura ca dezleaga cununii, ca am vraji facute. Ca daca nu fac ce zice dansa o sa am o cumpana de moarte si o sa mor si daca zic la civeva, la fel o sa patesc si moara si familia mea. Speriata, trimit 3 sume de bani. Suma a ajuns la 1.300€. Din acel moment nu-mi mai raspunde la numerele de telefoanele de pe care ma sunau. Va scriu dumneavoastra pentru ca am reusit sa aflu ca ultima suma de bani care am primis o a fost ridicata de la o banca din Ploiesti. Am trimis petitie Inspectoratului de Politie Prahova si sunt in astepatarea unui raspuns. As dori, cand o sa se rezolve si daca se poate bineinteles, sa se dea mai departe si cazul meu pentru a nu cadea in aceeasi campaca ca si mine si alte persoane. Site ul este acesta, bineinteles, fals.„

Așadar, în pofida cazurilor mediatizate și a sfaturilor date de polițiști, încă se găsesc naivi care pică în plasa escrocilor.