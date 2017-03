Fashion and Beauty Week, la Ploiesti Shopping City. CASTIGA un VOUCHER de cumparaturi in valoare de 150 lei (UPDATE)

UPDATE: În urma tragerii la sorți, cei care au câștigat câte un voucher de cumpărături, în valoare de 150 de lei, sunt următorii: – Praf Andreea Elena (Ploiești); – Surugiu Ana Maria (Băicoi); Schmiedigen Rosemarie (Sinaia).

In luna dedicata femeii, Ploiesti Shopping City a pregatit o saptamana de workshop-uri gratuite despre sanatate, cosmetica si ingrijire, make-up si hair styling, moda si stil personal.

Astfel, in fiecare seara, de luni pana vineri, in intervalul orar 17:00-19:00 si sambata si duminica, incepand cu ora 12:00 pana la ora 18:00, invitatii speciali vor dezvalui cele mai utile trucuri si vor impartasi cu toti participantii secretele frumusetii, in cornerul special amenajat in zona scarilor rulante. Toti participantii la workshop-uri vor fi rasplatiti cu cadouri pe masura.

Program workshop-uri

Luni, 13 martie: Marigold – „Cum sa ne coafam in functie de tinuta” & Centrul de Estetica Crin: „Sfaturi pentru coafarea parului cu placa acasa”.

Marti, 14 martie: Triumph – „Tendinte si sfaturi pentru costumele de baie, sezon 2017” & „Cum alegi modelul potrivit in functie de forma corpului”.

Miercuri, 15 martie: Marionnaud & Centrul de Estetica Crin – „Tendinte 2017 si sfaturi pentru diferite tipuri de machiaj in functie de momentul zilei in care este purtat”.

Joi, 16 martie: AVON & Man’s Style Fashion – „Rutina de ingrijire a barbatilor”

Vineri, 17 martie: Tamara & Nico Fitness – demonstratii de kangoo jumps si exercitii la trambulina.

Fashion workshop sustinut de Carmen Negoita

Noile colectii au ajuns in magazine, asa ca, in weekendul 18-19 martie, noile tendinte sunt dezvaluite. Recomandarile pentru sezonul primavara-vara 2017 vor fi prezentate in cadrul unei prezentari de moda. In plus, duminica, la ora 15:00, Carmen Negoita va fi invitata speciala si va sustine un workshop de fashion.

Mai multe detalii pe ploiestishoppingcity.ro si pagina de Facebook https://www.facebook.com/PloiestiShoppingCity/

CUM POȚI CÂȘTIGA 150 LEI PENTRU CUMPĂRĂTURI? (REGULAMENT CONCURS)

Profita si tu de Fashion and Beauty Week! Ploiesti Shopping City iti ofera posibilitatea sa castigi unul dintre cele 3 vouchere de cumparaturi in valoare de 150 lei.

Ce trebuie sa faci? Simplu.



De astazi si pana pe 15 martie (inclusiv), raspunde la intrebarea: „In ce perioada se desfasoara campania „Fashion and Beauty Week” in Ploiesti Shopping City?” si poti sa fii unul dintre castigatori.

Raspunsurile trebuie trimise prin intermediul rubricii CONTACT de pe site (bara de sus), prin SMS la 0745.144044 sau postate sub acest anunt, la comentarii.

Pe langa raspuns, trebuie sa va lasati si numele complet (obligatoriu), plus un telefon (mobil sau fix) ca sa va anuntam daca ati castigat.

Premiile se ridica de la biroul de informatii din interiorul Ploiesti Shopping City, dupa confirmare (castigatorii vor fi anuntati joi, dupa ora 10:00).