Femeia care a fost acuzata ca a dat foc tezaurului de la BCR Ploiesti, ca sa acopere o frauda, a fost condamnata

Carmen Nicoleta Dănilă, fosta angajată a sucursalei BCR Ploieşti, care în 2011 a fost acuzată că a incendiat camera tezaurului, pentru a acoperi o fraudă, a fost condamnată definitiv. Magistrații de la Judecătoria Ploiești i-au dat 5 ani de închisoare cu executare, pentru distrugere și delapidare, dar sentința nu este definitivă.

Procesul a început în februarie 2012 și a fost nevoie de patru ani pentru a se audia toți martorii și a se analiza toate probele.

De la bun început, banca a prezentat un video din care reieșea că dna Dănilă ar fi incendiat camera tezaurului cu bună știință.

Superiorii săi au spus, la acea dată, că angajata ar fi furat niște bani – 150.000 de euro – și că, pe 30 noiembrie 2011, a pus focul sperând că un incendiu poate fi considerat accidental, fapt care i-ar fi acoperit infracțiunea.

Mai mult, susțin cei de la BCR, în calitate de supervizor, inculpata a intrat în camera tezaurului fără a avea autorizaţie. Camerele de supraveghere au surprins acest moment, fiind una dintre dovezile pe care s-a bazat acuzarea (vezi video mai jos).

Sentinţa nu este una definitivă şi poate fi atacată la Tribunalul Prahova, în termen de zece zile de la pronunţare.

Iată decizia magistraților

„Tip solutie: Condamnare Solutia pe scurt:

În baza art. 386 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare al instanţei pentru inculpata DANILA NICOLETA CARMEN, , din : – infractiunea de delapidare prev. de art. 215 /1 alin. 1,2 c.p., cu aplic. art. 33 lit.a c.p., cu aplic.art.5 c.p. aplicarea legii mai favorabile, în infractiunea prev. de art. 295 C. pen., cu aplicarea art. 38 c.p., art. 39 lit.b c.p. – infractiunea de distrugere calificata prev. de art. 217 alin. 1, c.p., rap. la art. 218 alin. 1 c.p., cu aplic. art.33 lit.a c.p., cu aplic.art.5 c.p. aplicarea legii mai favorabile, în infractiunea prev. de art. 253 alin. 4 C. pen., cu aplicarea art. 38 c.p., art. 39 lit.b c.p. Condamna pe inculpata DANILA NICOLETA CARMEN, dupa cum urmeaza: 1. În baza art. 295 C. pen., cu aplicarea art.38 c.p. la pedeapsa de 4 ( patru) ani închisoare . In baza art.67 alin. 1 C. proc.pen., art.66 alin.1, 2 C.pen. va interzice condamnatului drepturile prev. de art. 66 lit. a, b si g c.p.pe o perioada de 2 anu dupa executarea pedepsei principale. In baza art.65 alin. 1 C.proc.pen., art.66 alin.1 C.pen. va interzice condamnatului drepturile prev. de art. . 66 lit. a, b si g c.p. 2. În baza art. 253 alin. 4 C.pen., cu aplicarea art. 38 c.p., pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare . In baza art.67 alin.1 C. proc.pen., art.66 alin.1, 2 C.pen. va interzice condamnatului drepturile prev. de art. 66 lit. a, b si g c.p. pe o perioada de 2 anu dupa executarea pedepsei principale. In baza art. 65 alin. 1 C. proc.pen., art. 66 alin.1 C.pen. va interzice condamnatului drepturile prev. de art. . 66 lit. a, b si g c.p. In baza art. 39 c.p. contopeste pedepsele de mai sus inculpata avand de executat o pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare, la care se va adauga 1/3 din pedeapsa de 3(trei) ani inchisoare, respectiv 1(un) an inchisoare, rezultand o pedeapsa finala de 5 (cinci) ani inchisoare, in regim de detentie. In baza art. 67 alin. 1 C. proc.pen., art. 66 alin.1, 2 C.pen. va interzice condamnatului drepturile prev. de art. 66 lit. a, b si g c.p. pe o perioada de 2 anu dupa executarea pedepsei principale. In baza art. 65 alin. 1 C. proc.pen., art. 66 alin.1 C.pen. va interzice condamnatului drepturile prev. de art. . 66 lit. a, b si g c.p. In baza art. 72 c.p. deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 15.12.2011 si de la 22.12.2011 la data de 20.02.2012. În baza art. 397 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 25 C.pr.pen., art. 1357, art. 1381 C.civ. admite acţiunea civila exercitata de: – partea civila fosta S.C B.C.R. Procesare S.R.L. – actual S.C. CIT ONE SRL, si obliga inculpata DANILA NICOLETA CARMEN la plata sumei de 23551,10 euro reprezentand daune materiale – S.C. Omniasig S.A. si obliga inculpata DANILA NICOLETA CARMEN la plata sumei de 234746,20 euro reprezentand daune materiale . In baza art. 440 alin 4 c.p.p. lit c., mentine masura sechestrului asigurator asupra apartamentului situat in Ploiesti, str. Cameliei, nr.6, bl.43, sc.A, jud.Prahova, proprietate a inculpatei DANILA NICOLETA CARMEN in indiviziune cu sotul acesteia Danila Aurelian. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpata la plata sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.11.2016.

Document: Hotarâre 2627/2016 17.11.2016″