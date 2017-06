Festivalul teatrului de papusi, la Ploiesti Shopping City: Expozitii de papusi, spectacole de teatru si ateliere creative

Ploiești Shopping City dedică o lună întreagă celor mici și îi invită în lumea fascinantă a teatrului. În perioada 16 iunie-2 iulie, aceștia vor avea ocazia să admire o expoziție impresionantă de păpuși de la Teatrul „Toma Caragiu”, iar weekendul acesta, vor putea lua parte la unele dintre cele mai cunoscute spectacole de teatru și ateliere creative.

Teatrul, una dintre cele mai vechi forme artistice, joacă un rol important în dezvoltarea copiilor și îi ajută să își dezvolte creativitatea. De aceea, cel mai important centru comercial din regiune a pregătit o serie de activități dedicate pentru toți cei care îi vor trece pragul.

Expoziție impresionantă de păpuși de teatru

Începând de vineri, timp de trei săptămâni, cel mai important centru comercial din regiune găzduiește o expoziție de păpuși de teatru. În parteneriat cu Teatrul „Toma Caragiu”, îi invită pe toți vizitatorii să admire păpușile pe care până de curând le-au putut vedea doar pe scena teatrului. Expoziția va fi permanentă până pe 2 iulie, în zona scărilor rulante.

Un weekend dedicat spectacolelor de teatru

Sâmbătă și duminică, începând cu ora 12:30, clienții centrului comercial, cu mic cu mare, sunt invitați să se bucure de un moment dedicat artei teatrului și să urmărească două dintre cele mai îndrăgite piese de teatru. Sâmbătă, actorii de la Teatrul „Toma Caragiu” vor pune în scenă piesa „Cântăreții din Breman” prin care vor ilustra aventura a patru animale plecate în călătorie.

Duminică, momentul artistic va fi oferit de Teatrul de Păpuși „Degețel” cu punerea în scenă a piesei „Jack și vrejul de fasole”, prezentând povestea băiețelului care a reușit să ajungă, cu ajutorul unui vrej de fasole fermecat, pe tărâmul Uriașului și să îl învingă.

Ateliere creative, alături de Enjoy the art by Măriuca”

Micuții sunt așteptați să își pună imaginația la lucru și să se bucure alături de „Enjoy the art by Măriuca” la atelierele de creație. Copiii vor avea ocazia, sub îndrumarea artiștilor, să își realizeze propria păpușă. Având drept inspirație expoziția de păpuși de teatru, aceștia vor putea să dea frâu liber creativității și să construiască de la zero păpușa pe care o pot lua acasă și cu care, de ce nu, să pună în scenă propria piesă de teatru.

Mai multe detalii despre evenimente sunt disponibile pe www.ploiestishoppingcity.ro sau pe Facebook, www.facebook.com/PloiestiShoppingCity.