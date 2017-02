Forum de afaceri Romania – Republica Moldova, organizat de catre CCI Prahova

Camera de Comert si Industrie Prahova are deosebita placere sa va invite joi, 16 Februarie 2017, la deschiderea Forumului de Afaceri Romania – Republica Moldova, ce va avea loc la sediul sau, Sala Europa, incepand cu ora 10:00.

Forumul este organizat in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Moldova,in cadrul programului paneuropean EUROPE ENTERPRISE NETWORK in care Camera de Comert si Industrie Prahova este partener.

In luna februarie 2017, se va semna, de catre Republica Moldova, Acordul general cu Delegatia Uniunii Europene pentru proiecte de apa, canalizare si eficienta energetica.

Acesta reprezinta o oportunitate pentru firmele din cele doua tari de a forma consortii puternice, care dovedesc experienta in domeniu si au capacitatea tehnica si financiara, astfel incat sa poata asigura participarea cu sanse reale de castigare a lucrarilor publice scoase la licitatie.

Evenimentul va cuprinde atat o masa rotunda unde specialistii din Moldova de la Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor, Agentiei Achizitiilor Publice si Agentiei de Cooperare Internationala a Germaniei vor prezenta legislatia si conditiile de organizare a licitaţiilor, cat si o Intalnire Business to Business (B2B) intre firmele participante si vizite la firme prahovene.

Delegatia economica este este formata din reprezentantii a 9 firme modovenesti importante, cu activitate in domeniile mai sus mentionate.

Avand in vedere actualul context politico-economic regional, precum si parcursul european al Republicii Moldova, se doreste ca acest Forum de Afaceri sa reprezinte o oportunitate de a stabili atat un dialog direct intre companiile dintre cele doua tari si prezentarea in parteneriat la licitatiile de servicii/lucrari atat in Romania cat si in Republica Moldova.