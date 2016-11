Fostul vicepreedinte al CJ Prahova a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru luare de mita

Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova, Radu Ionescu, a sc[pat cu o condamnare ușoară din partea Tribunalului Prahova, pentru că a colaborat cu procurorii și a făcut denunțuri. El a primit doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, dar și un termen de încercare de șase ani.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel de către DNA Ploiești.

Magistrații au mai dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 101.340,55 lei, prejudiciul stabilit ca urmare a săvârșirii infracțiunii de luare de mită, și l-au obligat pe acesta la plata sumei de 5.000 de lei cheltuieli judiciare.

Surse judiciare susțin că Radu Ionescu ar fi acela care l-a denunțat pe primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu.

Solutia pe scurt: În temeiul prev. art. 5 – Cod penal, constată legea penală mai favorabilă care se aplică inculpatului Ionescu Radu Cezar Liviu, Codul penal din 1968 şi Legea nr. 78/2000, privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. În temeiul prevederilor art. 254, alin. 1 – Codul penal din 1968, raportat la art. 6 – Legea nr. 78/2000, în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea prevederilor art. 396, alin. 10 – Codul de procedură penală şi cu aplicarea prevederilor art. 19 – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 îl condamnă pe inculpatul IONESCU RADU CEZAR LIVIU, la o pedeapsă de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvîrşirea infracţiunii de luare de mită, faptă săvîrşită în luna octombrie a anului 2006. In temeiul art 65 – Codul penal din 1968 interzice inculpatului exericiţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a, b şi c – Codul penal din 1968 pe o perioadă de 3 (trei) ani, în conditiile art.66 – Codul penal din 1968. Face aplicarea prevederilor art 71 şi ale art. 64 lit.a, b şi c – Codul penal din 1968. În temeiul prevederilor art. 861, alin. 1 – Codul penal din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 (şase) ani, calculat conform prev. art. 862, alin. 1 – Codul penal din 1968. În temeiul prevederilor art. 863, alin. 1 – Cod penal, îl obligă pe inculpatul Ionescu Radu Cezar Liviu ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Prahova, conform programului stabilit de consilierul de probatiune; b) să anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeste 8 zile, precum si intoarcerea; c) să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă; d) sa comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul prev. art. 403, alin. 4 – Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 – Codul penal din 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dacă inculpatul săvîrşeşte o nouă infracţiune ori nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere stabilite de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă. Face aplicarea prevederilor art. 71, alin. 5 – Codul penal din 1968 privind suspendarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În temeiul prevederilor art. 399, alin. 1 – Codul de procedură penală revocă măsura preventivă a controlului judiciar, măsură dispusă faţă de inculpat prin încheierea instanţei de judecată din data de 29 iunie 2016. Hotărîrea este executorie potrivit art.399 alin.4 Cod proc. penală cu privire la revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. În temeiul prev. art. 88 – Codul penal din 1968 constată faptul că inculpatul a fost reţinut în data de 1 martie 2016, arestat preventiv în perioada 2 martie 2016 – 26 martie 2016 şi arestat la domiciliu în perioada 26 martie 2016 – 1 iulie 2016. În temeiul prevederilor art. 19 – Legea nr. 78/2000, în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 şi în temeiul prev. art. 118, alin. 4 – Codul penal din 1968, confiscă de la inculpatul Ionescu Radu Cezar Liviu suma de 101.340, 55 lei, reprezentînd beneficiul realizat ca urmare a săvîrşirii infracţiunii de luare de mită. În temeiul prevederilor art. 404, alin. 4, lit. c – Codul de procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa de luare a măsurilor asigurătorii nr. 337/P/2015 din data de 15 martie 2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti (ordonanţa se află la filele nr. 389 – 393 – dosar urmărire penală, vol. I), asupra bunurilor imobile constînd în casă de locuit situată în Municipiul Ploieşti, strada Popa Farcaş, nr. 30, judeţul Prahova, în suprafaţă de 200 mp şi teren aferent în suprafaţă de 714 mp, dobîndite în anul 1978 şi 2005 prin moştenire, în cotă de 1/1, pînă la concurenţa sumei de 101.340, 55 lei. În baza art.274 alin.1 Cod proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 5.000 lei, reprezentînd contravaloarea cheltuielilor judiciare avansate de stat. Hotărîrea se comunică inculpatului, Ministerului Public, Serviciului de Supraveghere din cadrul IJP Prahova, Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, pentru inculpat şi pentru Ministerul Public. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 noiembrie 2016.

