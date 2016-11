Interviu Andrei Volosevici: „Sper ca prahovenii apreciaza implicarea mea, de opt ani incoace”

ALDE Prahova încearcă, la alegerile parlamentare, să-și consolideze poziția trei la nivel județean, ca forță politică. După rezultatele bune de la alegerile locale, liberalii lui Tăriceanu și-au propus un plan ambițios: vor să câștige trei mandate de parlamentar.

Actualul senator Andrei Volosevici este propunerea numărul doi a Organizației ALDE Prahova, pe lista pentru Camera Deputaților, după președintele Grațiela Gavrilescu.

– Dle Volosevici, de ce ALDE, până la urmă?

– Asa cum am mai spus, am ales ALDE dintr-un considerent foarte simplu: toate obiectivele pe care le-am avut la nivel administrativ si politic, incepand cu anul 2008 si pana in prezent, au putut fi realizate doar alaturi de o echipa care care a crezut in mine. In aceasta perioada lucrurile stau in felul urmator: la ALDE Prahova suntem o echipa. Lucram, construim, imbunatatim si identificam solutii pentru a imbunatati viata prahovenilor.

– În ce măsură venirea dvs a întărit ALDE la nivelul municipiului Ploiești?

– Asta se va putea vedea pe 11 decembrie, la alegeri. Eu am intrat cu inima deschisa in echipa ALDE si imi voi pune la dispozitie toate cunostintele si experienta in sprijinul acestei echipe.

– Ați spus, nu cu mult timp în urmă, că sperați ca alegătorii să voteze mai mult omul și nu partidul. Era o aluzie la cei care votau cu Volosevici, dar și cu PNL?

– Este cunoscut faptul ca sunt un om asumat si ca nu m-am ascuns niciodata in spatele unor liste de partid doar ca sa fiu ales in diferite functii si apoi sa dispar din peisajul public patru ani. Da, sper ca prahovenii sa voteze oamenii pentru ce au facut acestia concret pentru comunitatile lor, si nu insemnul electoral al unui partid.

– Încă mai sunteți supărat pe liberali că nu v-au acceptat pe listă?

– Am fost dezamagit de faptul ca fostii colegi din PNL nu m-au mai considerat demn sa fac parte din echipa lor, invocand criteriile de integritate pe care, daca este sa ne luam dupa ce a aparut in presa centrala, in final nu au fost respectate. Timpul va dovedi cine a pierdut si cine a castigat in urma acestor decizii pe care le-au luat.

– Sunteți printre parlamentarii cu cele mai multe propuneri pentru Ploiești. Ce părere aveți despre actuala conducere a primăriei?

– Stiti foarte bine ca m-am implicat in permanenta in viata administrativa a orasului, indiferent de functia administrativa pe care am detinut-o. Sa spunem doar ca modul in care actualul primar a ales sa conduca orasul este unul foarte diferit de cum vad eu lucrurile. Eu sunt un om de actiune si am fost intotdeauna asumat, pentru ca asa ne-am atins obiectivele la primaria Ploiesti din perioada 2008-2012, deci, in mod clar, la nivel decizional, sunt foarte nemultumit de ce se intampla in Primaria Ploiesti.

– Dvs sperați că ALDE Prahova va scoate scorul necesar pentru a vă vedea deputat?

– Eu sper ca prahovenii vor aprecia cu precadere implicarea mea de opt ani incoace pentru a rezolva probleme ce tin de imbunatatirea vietii lor si cred ca, daca vor dori sa fiu in continuare activ pentru a-I reprezenta pe acest segment, vor vota ALDE la alegerile din 11 decembrie.

– Cine credeți că va fura mai mult din electoratul de dreapta, la aceste alegeri parlamentare: PNL, ALDE, PMP sau USR?

– Sunt sigur ca prahovenii vor analiza cu atentie listele si nu vor judeca in functie de “stanga” sau “dreapta”, ci in functie de cine ii poate ajuta mai mult in urmatorii patru ani, iar experienta pe care o avem noi, cei de la ALDE, prin domnul Melescanu, Gratiela Gavrilescu si subsemnatul, sunt sigur ca va cantari foarte mult in optiunile prahovenilor.

– Vă încumetați să faceți o promisiune prahovenilor?

– Le promit prahovenilor ca voi ramane acelasi om implicat si aplecat spre a rezolva probleme care le pot imbunatati confortul zilnic.

