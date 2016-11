Interviu cu deputat Gratiela Gavrilescu: „ALDE e singurul partid liberal autentic”

În calitate de președinte al organizației, Grațiela Gavrilescu a reușit, după un singur an, să ducă ALDE Prahova pe podiumul politicii județene, unde ocupă un onorabil loc 3. Rezultatele de la alegerile locale fiind mai mult decât promițătoare, liberalii lui Tăriceanu abordează cu optimism alegerile parlamentare.

Câteva gânduri despre viitoarea bătălie electorală și despre țintele propuse puteți citi în următorul interviu acordat de Grațiela Gavrilescu:

– Doamnă președinte, mulți spun că reușiți să conduceți cu mână de fier ALDE Prahova. Se văd rezultatele?

– Eu cred în munca în echipă! Managementul autoritar, în orice domeniu, nu poate avea efecte pozitive pe termen lung! Cu atât mai mult la ALDE, un partid în care, vreau să cred, suntem cu toții cel puțin buni colegi dacă nu și prieteni! Recunosc, totuși, că sunt un bun organizator și că reușesc să coagulez în jurul meu oameni valoroși, eficienți și capabili, pe care mă pot baza. ALDE este un partid foarte tânăr, care a pornit de la zero organizații și sedii și a intrat în lupta electorală mediat după înființare: la prezidențiale, l-am sprijinit pe Călin Popescu Tăriceanu, care, ca independent, a reușit să obțină un scor onorabil În Prahova- știți rezultatele localelor, așa că nu am să amintesc decât postul de vicepreședinte al Consiliului județean, pe care îl ocupăm pentru prima dată. Dacă se putea și mai bine? Probabil că da, dacă ziua ar fi avut măcar 48 de ore… sau măcar dacă, în frenezia începutului, am fi fost puțin mai atenți la calitatea unor oameni, care, de altfel, s-au autoexclus, destul de repede.

– Cu ce obiective se va îndrepta organizația pe care o conduceți spre data alegerilor parlamentare?

– Ne propunem să accedem în Parlament, ceea ce înseamnă un scor de 7-8 la sută la nivel național. Pentru Prahova, vizăm cel puțin un loc de senator și două de deputați, ceea ce va presupune un scor peste media națională.

– Aveți de luptat pentru un electorat de dreapta, divizat. Ce propune în plus ALDE, comparativ cu PNL sau cu PMP?

– ALDE este singurul partid liberal autentic, membru al familiei liberale europene, așa că este normal ca programul pe care noi îl promovăm să fie unul de esență liberală. Nu o să fac analiza pe text a programelor formațiunilor menționate de dumneavoastră. Am înțeles că PNL și-a asumat, deja, platforma domnului Cioloș, despre care nu am să spun decât că are un conținut fără identitate politică, un fel de ”să fie bine, ca să nu fie rău”, dar și fără, măcar, rigurozitate tehnocrată autentică. Noi avem, deja, finalizat, un program de guvernare, bine fundamentat și realist. Componenta sa economică, deși bazată pe principii liberale, se adresează tuturor românilor, pentru că noi considerăm că orice guvernare ar trebui să se exercite cu acest scop: bunăstarea românilor! Ne propunem, prin acest program, ca România să devină a șaptea putere economică a Europei, așa cum este și din punct de vedere al suprafeței și numărului de locuitori. Dorim ca, prin investiții de 100 miliarde euro în infrastructură și antreprenoriat, să creăm locuri de muncă sigure, stabile și bine plătite, care să ne readucă în țară cel puțin 500 mii dintre conaționalii plecați la muncă în străinătate. Dorim, în egală măsură, ca, prin măsurile pe termen scurt și mediu pe care le promovăm, să sprijinim mediul de afaceri autohton, medicina și învățământul românești, să ne consolidăm independența energetică prin punerea în valoare a resurselor naturale, să ne recăpătăm demnitatea de români în țara noastră și să o câștigăm pe cea de români ca cetățeni europeni. De altfel, sloganul nostru electoral, REDĂM ROMÂNIA ROMÂNILOR, tocmai despre asta vorbește!

– De ce ați acceptat candidatura lui Andrei Volosevici pe lista ALDE?

– Pentru că viața, inclusiv la Ploiești, continuă și după campania electorală încheiată in iunie. Am fost- indirect- adversari politici dar, în același timp, eram și continuăm să fim oameni de administrație și, din această perspectivă, pot spune că ne-am respectat și ne respectăm în continuare. Multe dintre măsurile pe care eu le propuneam, în calitate de candidat la funcția de primar, s-au apropiat foarte mult de cele pe care le propunea și domnul senator Volosevici în programul care l-a propulsat pe actualul edil. De ce? Pentru că și eu, ca fost viceprimar, și domnul Volosevici, ca fost primar, știam ce avem de făcut pentru Ploiești. Ei, bine, acum ne-am pus în gând să ne unim forțele, spre binele ploieștenilor, și în partid, și în viitorul Parlament, și facem o echipă redutabilă!

– Dna Gavrilescu, senatorul Teodor Meleșcanu a fost printre puținii politicieni care la depunerea listelor de candidați a vorbit despre economie ca despre o țintă prioritară. Către ce credeți că se vor îndrepta dezbaterile în această campanie electorală?

– Mi-aș dori ca dezbaterile să se axeze pe programele de guvernare propuse de fiecare partid, pentru că cetățenii au dreptul să fie informați ce li se pregătește, pentru a vota în cunoștință de cauză, pentru a-i legitima, prin vot, chiar pe cei care consideră că le reprezintă interesele. La cum s-a început, însă, din precampanie, cu discuții despre persoane ce ar urma să ocupe funcția de prim-ministru, tare mă tem că așa vom și continua…

– Vor fi probleme pentru ALDE ca să intre în Parlament?

– Eu sper să nu fie, din moment ce vizăm minimum un post de senator și două de deputați!

(P)