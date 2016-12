Interviu cu presedintele ALDE Prahova, Gratiela Gavrilescu, despre candidati, campanie si initiative legislative

În ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile parlamentare, max-media.ro vă va prezenta interviuri cu președinții de organizații județene ale unor partide din Prahova, implicate în această competiție. Pentru o mai bună comparație, am trimis același set de întrebări tuturor politicienilor. Astăzi, vă prezentăm interviul oferit de dna Grațiela Gavrilescu (ALDE).

– Doamnă președinte, ce fel de oameni a trimis organizația pe care o conduceți pe listele parlamentare, pe locurile considerate eligibile?

– Vă rog să îmi permiteți să mă refer, pentru început, la nominalizații, care, de această dată, probabil că nu vor accede în Parlament: toți, dar absolut toți sunt niște oameni de toată isprava: bine pregătiți profesional, respectați în societate, cu credință în Dumnezeu și loiali echipei din care fac parte. Îi apreciez în mod deosebit, pentru că sunt conștientă că nu este tocmai confortabil să știi rezultatul înainte de începerea competiției! Cu toate acestea, în campanie, nu au avut doar rol decorativ, ci au muncit din răsputeri și, pentru asta, le rămân recunoscătoare și le mulțumesc din tot sufletul! Sunt sigură că, la viitoarele alegeri, experiența dobândită și modul în care s-au implicat vor conta foarte mult în evaluarea dumnealor politică!

Pe locurile pe care le considerăm eligibile ne aflăm domnul Teodor Meleșcanu- pentru Senat, și domnul Andrei Volosevici și eu- pentru Camera Deputaților. Ce fel de oameni suntem… cred că ne cunoașteți foarte bine pe toți!

– Pe ce criterii ați ales acești colegi de partid, ca să ajungă în Senat sau în Camera Deputaților?

– Experiența în administrația locală și centrală, notorietatea, simpatia și încrederea de care ne bucurăm din partea cetățenilor, susținerea politică din partea organizației…

Așa cum ați putut constata, la ALDE Prahova, nimeni nu a contestat ordinea pe liste, ceea ce este încă o dovadă că a fost o decizie bună cea pe care am luat-o în Biroul județean!

– Este posibil ca o parte dintre cei aflați pe locurile eligibile să se retragă și să facă loc altor persoane?

– Nu. Deja am purtat discuții cu domnii senatori ce inițiative legislative să avem în vedere la deschiderea sesiunii parlamentare, în special în domeniul administrației locale, pentru a debloca lucrurile la Ploiești, în Prahova și, de fapt, în toată țara, pentru că votul în Parlament are ca efect legi valabile pe întreg teritoriul României.

– Cât de corect s-a desfășurat campania electorală în Prahova? Aveți ceva de reproșat adversarilor politici?

– Fiecare face campanie așa cum face și politică! ALDE a ales să aibă mesaje clare și sincere pentru cetățeni, pentru ca aceștia să poată să ne cunoască oferta electorală și candidații, ca să poată vota în deplină cunoștință de cauză. Noi dorim să construim pentru România: și infrastructură, și caractere! Din păcate, însă, competitorii noștri din PNL, probabil din disperare, recurg la lovituri mizerabile, prin fițuici denigratoare, pe care le distribuie prin tramvaie, și până la postaci și, noutate absolută!- amenințări cu moartea, pe Facebook, în numele ISIS, făcute sub sigla PNL.

Îndiferent cât de mult ai urî un adversar politic, astfel de ”glume” depășesc orice limită și nu dovedesc decât micimea calității umane a celor care conduc, astăzi, ”marele” partid așa-zis liberal.

Dar liberalii adevărați și chiar și cei care au alte opțiuni politice dar și șapte ani de acasă, frică de Dumnezeu și respect față de lege, văd, se miră, se închină și… trag concluzii!

– În ce măsură considerați că aceste alegeri sunt libere și corecte?

– Din păcate, sunt sceptică. Dacă putem vorbi despre alegeri libere, nu cred că putem vorbi și despre alegeri corecte. Nu mă pricep la softuri, dar mă îngrijorează coincidențele. Cum Dumnezeu de, tocmai acum, s-a scos din sertare dosarul penal al șefei Autorității Electorale Permanente… e un mare mister pentru mine! Cum mister este și că un partid apărut, la propriu, peste noapte, fără structuri în teritoriu, fără lideri cu notorietate, cu candidați de care nu a auzit nimeni niciodată, despre care nu știm absolut nimic, nici ce școală au, nici ce profesie, nimic, nimic- un partid de… corturi goale și afișe, ajunge să figureze în sondaje, în numai câteva luni, cu niște procente incredibile… Să fim serioși! Nu este o întâmplare! Cum, probabil, multe evenimente din istoria României nu au fost întâmplătoare, ci… ”ne-au fost… întâmplate”.

Eu sper, totuși, ca românii care au trăit evenimentele la care mă refer și care sunt educați și informați să iasă la vot în număr mare și să își apere țara. Chiar nu este o glumă ceea ce ni se întâmplă și a rămâne indiferenți la toate semnalele pe care le primim zi de zi ar însemna să devenim complici.

– Care este procentul pe care sperați să-l obțineți, în Prahova, la aceste alegeri parlamentare și pe ce vă bazați când afirmați asta (dacă ați realizat sondaje sau nu)?

– Nu cred în sondaje și nici în exit-poll-uri. Ni s-a mai întâmplat, la închiderea urnelor să avem un președinte și la cântatul cocoșilor- altul.

Pot să vă spun, însă, că vor fi mulți prahoveni care ne vor vota, liberali ca și opțiune, dar nu numai ei, ci și persoane neinteresate de doctrine, dar care au apreciat guvernarea Tăriceanu și faptul că noi am rămas în echipa USL în care ne-au votat, vor fi inclusiv membri ai actualului PNL, umiliți de modul în care sunt tratați de noii colegi pdl-iști și vor fi și acei ploieșteni care au încredere în fostul primar Andrei Volosevici și cei care, văzând cum arată orașul, regretă că dumnealui nu a candidat și că eu nu am reușit să strâng suficiente voturi.

Cred că vom obține, astfel, două locuri de deputați și unul de senator, în Prahova.

– Ce propuneri legislative vor avea reprezentanții organizației dvs, în momentul când vor ajunge în Parlament?

– Sunt multe amendamente pe care dorim să le aducem legislației din domeniul administrației publice, pentru a putea debloca situația existentă, în care absorbția de fonduri europene e înghețată și funcționarii- paralizați de frica de a mai semna ceva. Am discutat cu domnii senatori și vom susține în Parlament programul de investiții promovat de ALDE, care, în opinia noastră, constituie o garanție pentru bunăstare pe termen lung, pe baze economice sănătoase. Dar lista priorităților este mult mai consistentă, pentru că și problemele sunt extraordinari de mari și de multe.

– Care sunt prioritățile viitorului legislativ, în viziunea dvs?

– Cred că, sintetizând, aș putea să vă răspund așa: noul guvern PSD-ALDE să se instaleze cât mai repede și miniștrii să continue ceea ce au fost întrerupți în urmă cu un an. Pot să vă spun, spre exemplu, că numai la Ministerul Mediului am lăsat ”la cheie” cel puțin șase proiecte foarte importante, despre care nu am mai auzit nimic! Noul ministru nu va trebui decât să ceară scoaterea documentației din fișete și să o așeze pe masa de lucru a Guvernului…

– Cum veți proceda dacă un parlamentar, propus de organizația pe care o conduceți, va fi acuzat de fapte penale?

– Mai ales de când delațiunea a fost ridicată la rang de virtute și de politică de stat, oricine, oricând și pentru orice poate fi acuzat de fapte penale. Prezumția de nevinovăție este, însă, un principiu legiferat în România și vom respecta aceasta! Dacă, însă, vor fi cazuri de condamnare definitivă, atunci vom reacționa conform Statutului. Dar nu cred că se va pune o astfel de problemă!

– Cum veți proceda dacă, după o perioadă, veți observa că parlamentarii dvs nu vor iniția nicio lege și nu vor avea nicio interpelare în Parlament?

– Vorbim, totuși, despre ALDE! Și despre Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu și Andrei Volosevici. Ne vedeți, cumva, pe noi, pe post de mobilier în Parlament? Nu cred!

– De ce ar fi bine ca prahovenii să voteze cu organizația de partid pe care o reprezentați?

– Noi nu le cerem și dumnealor nu votează cu o organizație de partid, ci cu niște candidați- membri ai unui partid care propune un anumit proiect pentru viitorii patru ani ai României.

Programul ALDE a fost conceput de specialiștii noștri pornind de la problemele reale ale României și având ca țintă bunăstarea tuturor ROMÂNILOR, un program care propune soluții viabile, bazat pe principii liberale, începând cu drepturile și libertățile cetățenilor.

Sper că prahovenii au reușit să afle, în această campanie, suficiente informații încât să fie convinși că soluția pe care o propunem noi este una sigură: alocarea, patru ani consecutiv, a cel puțin 6% din PIB, pentru investiții majore, va asigura o creștere economică sănătoasă, care va permite crearea de noi locuri de muncă, sporuri de salarii și pensii, readucerea în țară a cel puțin 500 de mii dintre românii care acum lucrează în străinătate etc. Investițiile la care mă refer nu vor fi nici terenuri de sport în pantă, nici telegondole care duc spre nicăieri, ci drumuri, școli, spitale, lucrări de canalizare, alimentări cu apă, aducțiuni de gaze, amenajări hidrotehnice, lucrări care vor crește standardul vieții în zonele rurale și vor îmbunătății consistent zona urbană.

Banul public afectat protecției sociale va fi folosit judicios și îndreptat spre categoriile defavorizate în mod real: bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilități.

Noi, spre deosebire de susținătorii domnului Cioloș, susținem produsele și antreprenorii din România. Niciodată nu vom fi de acord să cumpărăm, de exemplu, tehnică militară din străinătate, dacă aici, acasă, avem capacitatea de a o fabrica!

Si niciodată nu vom accepta ca pădurile noastre să fie exploatate cu japca în beneficiul exclusiv al firmelor străine! Ca ministru al Mediului, am demonstrat acest lucru, și, vă rog să mă credeți, am stârnit multe supărări!

Noi, spre deosebire de susținătorii domnului Cioloș, nu considerăm drepturile fundamentale ale omului ca fiind un lux! Și nici nu putem invoca așa-zise constrângeri bugetare, când se pune problema creșterilor salariale în sănătate și învățământ! Noi, niciodată, nu vom închide spitale! Nu vom îngheța sau tăia pensii și salarii. Dar nu vom face nici promisiuni pe care nu le putem onora!

Guvernarea Tăriceanu a dovedit că ceea ce promite ALDE chiar face și cred că românilor le-a fost bine în acei ani.

Sper ca, prin votul lor, prahovenii să ne aducă în poziția în care să avem puterea să ne impunem proiectele și să reintrăm în normalitate.