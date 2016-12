Interviu cu presedintele PNL Prahova: „Nu avem semnale de niciun fel ca alegerile ar putea fi fraudate”

În ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile parlamentare, max-media.ro vă va prezenta interviuri cu președinții de organizații județene ale unor partide din Prahova, implicate în această competiție. Pentru o mai bună comparație, am trimis același set de întrebări tuturor politicienilor.

Astăzi, vă prezentăm interviul oferit de Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova:

– Domnule președinte, ce fel de oameni a trimis organizația pe care o conduceți pe listele parlamentare, pe locurile considerate eligibile?

Iulian Dumitrescu: Echipa PNL este, de departe, cea mai bună echipă de candidaţi din Prahova. Avem candidaţi mai curaţi şi mai competenţi decât toate celelalte partide la un loc. În plus, f iecare dintre noi cunoaşte problemele prahovenilor şi are soluţii să rezolve mare parte din aceste probleme. Lista PNL de la Camera Deputaţilor este deschisă de George Ionescu, un politician cu multă experienţă, secondat de un tânăr extrem valoros şi promiţător, Răzvan Prişcă. Eu candidez pentru Senat, pe aceeaşi listă cu Virgil Guran. În poziţii eligibile pe listele noastre îi gasiţi de asemenea pe Roberta Anastase, Paul Dumbrăvanu şi Bogdan Nica.

– Pe ce criterii ați ales acești colegi de partid, ca să ajungă în Senat sau în Camera Deputaților?

Iulian Dumitrescu: Nimic nu e mai important pentru PNL Prahova decât ce vor alegătorii, motiv pentru care criteriile principale pe care PNL Prahova le avut în vedere la selecţia candidaţilor au fost reprezentativitatea, profesionalismul şi integritatea. Dincolo de aceste criterii, am urmărit ca listele să îmbine entuziasmul noii generaţii de politicieni cu experienţa celor care au lăsat în politică ceva în urma lor.

– Este posibil ca o parte dintre cei aflați pe locurile eligibile să se retragă și să facă loc altor persoane?

Iulian Dumitrescu: Nu am discutat niciodată o asemenea perspectivă şi, vă rog să vă uitaţi la candidaţii PNL, fiecare dintre noi s-a angajat în campanie cu energie şi devotament. Nu avem iepuri ascunşi pe listele noastre, cei care au luat startul alegerilor vor fi, în funcţie de scorul pe care îl vom obţine, şi cei care vor trece linia de finish în Parlament.

– Cât de corect s-a desfășurat campania electorală în Prahova? Aveți ceva de reproșat adversarilor politici?

Iulian Dumitrescu: De această dată, campania din Prahova nu a mai fost neaparat cu galeţi şi cu interlopi, dar, după gustul meu, am avut puţine dezbateri de programe şi prea multe atacuri la persoană. Eu cred că oamenii aşteaptă ca politicienii să vină cu soluţii concrete la problemele lor, ori PNL tocmai acest lucru a încercat să facă în campania electorală.

– În ce măsură considerați că aceste alegeri sunt libere și corecte?

Iulian Dumitrescu: Chiar dacă, în principiu, de la PSD ne putem aştepta în continuare la orice tip de intervenţii, de această dată am mare încredere că Guvernul Cioloş va asigura buna desfăşurare a alegerilor parlamentare din 11 decembrie. Nu avem semnale de niciun fel că în Prahova s-ar pregăti îngrădirea libertăţii de opţiune sau că alegerile ar putea fi fraudate. Avem însă reprezentanţi în toate secţiile de vot şi, dacă vor exista probleme, cu siguranţă vom semnala acest lucru.

– Care este procentul pe care sperați să-l obțineți, în Prahova, la aceste alegeri parlamentare și pe ce vă bazați când afirmați asta (dacă ați realizat sondaje sau nu)?

Iulian Dumitrescu: Ne dorim să obţinem, la alegerile parlamentare din decembrie, un scor mai bun decât cel pe care l-am obţinut în Prahova, pe vot politic, la alegerile locale din acest an. PNL are primari liberali la Ploieşti şi în alte 55 de localităţi, avem aproape 600 de consilieri locali liberali în administraţiile din Prahova. Dar lucrul cel mai important pe care am reuşit să îl facem în iunie a fost acela că am dărâmat un mit, mitul unui PSD atotputernic şi invincibil. În 11 decembrie, trebuie să continuăm ce am început la alegerile locale. Scorul din alegeri se joacă însă foarte mult pe prezenţă. Dacă prezenţa este mică, ne reîntoarcem în timp şi prahovenii vor fi nevoiţi în continuare, în următorii patru ani, să pupe mâna celor de la PSD. E foarte important să meargă lumea la vot.

– Ce propuneri legislative vor avea reprezentanții organizației dvs, în momentul când vor ajunge în Parlament?

Iulian Dumitrescu: Avem candidaţi specializaţi în mai multe domenii, astfel că aceştia vor avea contribuţii relevante la legislaţia pe care PNL o va promova în Parlament. PNL are în vedere trei domenii prioritare pentru România: sănătate, educaţie şi infrastructură. În Prahova, acestea se traduc în îmbunătăţirea sistemului de sănătate din judeţ, sprijin pentru adaptarea învăţământului la cererile de pe piaţa muncii, crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, pentru prahoveni, construcţia autostrăzii Ploieşti-Comarnic-Braşov. Pe de altă parte, liberalismul înseamnă libertate şi iniţiativă, astfel că fiecare parlamentar PNL are şi propriile ţinte, are schema de atingere a acestora şi de rezolvare a problemelor comunităţii din care provine el.

– Care sunt prioritățile viitorului legislativ, în viziunea dvs?

Iulian Dumitrescu: Proiectul pe care PNL îl propune românilor la alegerile din 11 decembrie este unul de reclădire naţională, care prevede, printre altele, scăderi consistente de taxe şi impozite, măriri de salarii şi pensii, stimularea investiţiilor private şi publice. Spre deosebire de principalul nostru competitor, PSD, noi nu venim cu proiecte utopice şi cu promisiuni mincinoase în faţa alegătorilor, ci cu un plan realist, gândit în cele mai mici detalii.

– Cum veți proceda dacă un parlamentar, propus de organizația pe care o conduceți, va fi acuzat de fapte penale?

Iulian Dumitrescu: Cred că probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este foarte mică. PNL este singurul partid din România care a adoptat şi a implementat criterii de integritate în selecţia candidaţilor pentru alegerile parlamentare din 2016, astfel că, din start, am pornit cu mult mai bine decât alte partide. În rest, doar justiţia trebuie să îşi spună cuvântul în situaţii de acest gen, situaţii în care niciun român, cu atât mai mult niciun politician, nu trebuie protejat în faţa legii.

– Cum veți proceda dacă, după o perioadă, veți observa că parlamentarii dvs nu vor iniția nicio lege și nu vor avea nicio interpelare în Parlament?

Iulian Dumitrescu: Există o largă paletă de indicatori de măsurare a eficienţei activităţii parlamentare. Dar niciunul nu e atât de relevant ca şi încrederea de care un parlamentar beneficiază în rândul alegătorilor. Vă asigur că toţi oamenii pe care PNL îi propune în Prahova pe listele pentru Parlament vor fi extrem de activi şi de implicaţi în viaţa comunităţilor pe care le reprezintă. Ei au tot interesul să meargă cu capul sus pe stradă, în comunităţile care i-au propus şi i-au susţinut.

– De ce ar fi bine ca prahovenii să voteze cu organizația de partid pe care o reprezentați?

Iulian Dumitrescu: Dincolo de slogane şi de vocabularul politicianist, vă spun, cu toată sinceritatea, că în viaţa mea nu am auzit mai mari minciuni decât cele pe care PSD le-a recitat, ca adevăruri supreme, în faţa electoratului în această campanie electorală. Dacă PSD ar câştiga, ar trebui, dragii mei, să dăm ceasul înapoi cu câţiva ani, dacă nu chiar să plecăm din România. Nu-i lăsaţi pe Dragnea, Ponta, Cosma, să decidă pentru voi şi să ducă România înapoi. Mergeţi la vot pe 11 decembrie şi ajutaţi România să meargă înainte.