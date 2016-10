Interviu cu presedintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu: „Prahovenii sunt dispusi sa voteze masiv PNL”

Senatorul Iulian Dumitrescu, președintele organizației PNL Prahova, a dat un interviu pentru max-media.ro, în care a vorbit despre țintele electorale pentru alegerile parlamentare, despre modul cum se reformează partidul, dar și despre o serie de situații mai puțin plăcute.

Iată ce a avut de spus:

– Domnule președinte, cu ce diferă PNL, în 2016, comparativ cu modul cum arăta organizația cu patru ani în urmă?

Iulian Dumitrescu: – Partidul Naţional Liberal este, fără îndoială, mai puternic decât era cu patru ani în urmă. După fuziunea cu PDL, am reuşit să dăm României un preşedinte liberal, pe domnul Klaus Iohannis, am fost reconfirmaţi la alegerile locale din acest an drept una din cele două mari forţe politice din România, şi iată că suntem în momentul în care ne pregătim, cu toată seriozitatea, să intrăm la guvernare. Aş menţiona încă o diferenţă, PNL înţelege că românii îşi doresc lucruri simple de la politicieni: să se țină de cuvânt, să își pună puterea și priceperea în slujba interesului public și să respecte legile. Şi vom proba că am înţeles aceste lucruri prin candidaţii pe care îi vom propune pentru alegerile parlamentare şi prin acţiunile pe care le vom întreprinde, în beneficiul cetăţenilor care merită o viaţă mai bună.

– Conduceți PNL Prahova de ceva timp și ați avut timp să observați ce se întâmplă la nivelul organizațiilor locale, dar și a celei județene. Cum i-ați caracteriza pe liberalii din județ?

Iulian Dumitrescu: – Înainte de toate, m-aş bucura să remarcaţi că funcţionăm ca o echipă. Ne ajutăm şi ne completăm reciproc. Personal, sunt în legătură permanentă cu organizaţiile locale, cu conducerile acestora, cu colegii din conducerea organizaţiei judeţene. Îmi propun, de fiecare data când merg în teritoriu, să-i cunosc şi să interacţionez cu cât mai mulţi dintre colegii de partid, chiar dacă au funcţii sau nu. Numai aşa pot să ştiu ce vor prahovenii de la PNL. Cei mai reprezentativi dintre noi în faţa comunităţilor locale sunt însă primarii şi consilierii liberali, iar de eficienţa lor în funcţii depinde, în mare măsură, scorul pe care PNL îl va avea în judeţ la alegerile parlamentare din decembrie. Eu cred că liberalii din Prahova sunt responsabili, pricepuţi, serioşi şi eficienţi. Noi facem ceea ce spunem şi, de multe ori, facem mai mult decât vorbim.

– Ați reușit să definitivați listele pentru alegerile parlamentare din decembrie? Cine sunt candidații propuși electoratului prahovean?

Iulian Dumitrescu: – Listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare din decembrie vor fi în curând definitivate. Nimic nu e pentru noi mai important decât ce vor alegătorii, motiv pentru care criteriile principale pe care le avem în vedere la selecţia candidaţilor sunt reprezentativitatea, profesionalismul şi integritatea. Dincolo de aceste criterii, urmărim ca listele să îmbine entuziasmul noii generaţii de politicieni cu experienţa celor care au lăsat în politică ceva în urma lor.

– Care sunt țintele politice pe care și le asumă și pe care le vor promova viitorii parlamentari PNL de Prahova?

Iulian Dumitrescu: – Noi, liberalii, ştim ce trebuie să facem astfel încât Prahova să devină, până în 2020, cel mai puternic şi mai dezvoltat judeţ din România, astfel că aleşii PNL, fie că este vorba de aleşii locali sau de parlamentari, acţionează sincronizat în această direcţie. Printre priorităţile noastre se numără şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate din judeţ, crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, pentru prahoveni, construcţia autostrăzii Ploieşti-Comarnic-Braşov. Pe de altă parte, liberalismul înseamnă libertate şi iniţiativă, iar organizaţiile se îndreptă spre nominalizarea acelor candidaţi care să aibă pregnant această calitate: spiritul de initiativă. Fiecare parlamentar PNL are şi propriile ţinte, are schema de atingere a acestora şi de rezolvare a problemelor comunităţii din care provine el.

– Pentru campania parlamentară, în calitate de președinte, vă asumați un anumit prag electoral pe care sunteți obligat să-l atingeți?

Iulian Dumitrescu: – Ne dorim să obţinem, la alegerile parlamentare din decembrie, un scor mai bun decât cel pe care l-am obţinut în Prahova, pe vot politic, la alegerile locale din acest an. Din sondaje rezultă că ne găsim în situaţia în care prahovenii sunt dispuşi, la alegerile parlamentare, să voteze masiv PNL. Tot ce avem de făcut este să le demonstrăm acestora că avem candidaţi mai curaţi şi mai pricepuţi decât celelalte partide, în special decât principalul nostru competitor, PSD.

– În ce măsură PNL Prahova este afectată de plecarea senatorului Andrei Volosevici?

Iulian Dumitrescu: – Nu suntem afectaţi, vorbim despre PNL, un partid care are peste o sută de mii de susţinători în Prahova, care a dat primarul Ploieştiului şi alţi 55 de primari în municipii, oraşe şi comune din judeţ. După cum ştiţi, Andrei Volosevici a plecat fiindcă nu îndeplinea criteriile de integritate pentru a fi pus pe listele PNL. Pentru a răspunde dorinţei românilor de schimbare a clasei politice, PNL a decis ca, la alegerile parlamentare din acest an, să nu includă pe listele sale candidaţi care au probleme la DNA sau în justiţie. Să ştiţi că am primit felicitări de la oamenii de rând, inclusiv de la ploieşteni, pentru consecvenţa de care am dat dovadă în aplicarea acestei decizii.

– Conducerea PNL a tot spus că partidul se reformează și că procesul continuă. Ce înseamnă, mai precis, acest lucru?

Iulian Dumitrescu: – Pe fondul scăderii dramatice a încrederii cetăţenilor în politicieni şi partide, se vorbeşte tot mai frecvent despre nevoia de înnoire a clasei politice. Înnoirea clasei politice nu trebuie percepută ca o schimbare a politicienilor cu oameni care nu vor să aibă nimic de a face cu politica. Pentru noi, PNL, aceasta trebuie înțeleasă ca o asumare clară a noțiunilor de competență, integritate, legitimitate în faţa comunităţii și responsabilitate. PNL a început, în acest sens, o reformă internă fără precedent şi doreşte să dea tonul schimbării. Politică fără partide și fără politicieni nu se poate, dar nici nu mai merg lucrurile cum mergeau până acum.

– Dosarul penal de la DNA Ploiești, în care a fost implicat unul dintre cei doi copreședinți ai PNL, și mă refer la Vasile Blaga, a afectat imaginea partidului?

Iulian Dumitrescu: – Maniera în care Vasile Blaga a reacţionat la ancheta de la Ploieşti dovedeşte faptul că acesta este un om de cuvânt, de onoare. Imediat, domnia sa a demisionat din funcţia de copreşedinte şi a anunţat că nu va candida la alegerile parlamentare. Iată că a pus partidul şi codul de integritate pe care l-a promovat în PNL deasupra intereselor sale personale. Sper că Vasile Blaga îşi va dovedi, până la urmă, nevinovăţia. Între timp, am convingerea că acesta va ajuta partidul şi din postura pe care o are acum, de simplu membru.

– Dle Iulian Dumitrescu, faceți parte din generația tânără care se pare că preia conducerea partidului. Este această generație diferită, prin mentalitate și prin obiective, față de colegii mai în vârstă?

Iulian Dumitrescu: – Fac parte din generaţia care are responsabilitatea de a schimba lucrurile. Împreună cu aţi colegi de vârsta mea, am absolvit şcoli de top la nivel internaţional şi am reuşit să confirmăm pe plan profesional. Am ales să intru în politică fiindcă vreau să schimb în bine lucrurile pentru români şi pentru România. Vă asigur însă că în PNL nu există o prăpastie între generaţii, între noi e o punte bazată pe valori. În momente importante ale istoriei României, liberalii au avut un rol decisiv, ba chiar aş putea spune, fără a exagera, că au facut istorie. Eu simt şi cred că ne găsim, din nou, într-un asemenea moment, moment căruia îi voi dedica tot entuziasmul şi toate cunoştinţele mele.