Liderul unui sindicat din politie dezvaluie faptul ca la Scoala de Agenti din Campina sunt…sobolani si hrana alterata

Liderul Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul”, Alexandru Firicel, a trimis către Ministerul Afacerilor Interne și către Inspectoratul General al Poliției Române o sesizare în care dezvăluie mai multe lucruri șocante.

Conform acestuia, elevii Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, din Câmpina, ar fi supușí unor tratamente inumane, iar în unitate s-ar găsi rozătoare și hrană alterată.

Contactat telefonic de max-media.ro, comandantul unității de învățământ, comisar-șef Vasile Tache a declarat: „Am citit și eu sesizarea și o analizăm. Vreau să vă spun, însă, că la începutul anului școlar am realizat serviciile de deratizare și dezinfecție cu o firmă specializată, că am înlocuit mobilierul și instalațiile sanitare stricate. Cât despre celălalte aspecte sesizate, sunt lucruri care țin de regulamentul intern. Vom rezolva problema cu apa caldă, dar lucrările sunt de durată, iar în ceea ce privește furnizarea agentului termic am făcut-o mai repede ca de obicei, ținând cont de temperaturile scăzute de afară.”

Iată mai jos sesizarea lui Firicel, postată pe o rețea de socializare:

SESIZAREA S.P.R. „DIAMANTUL” PRIVIND CONDIȚIILE IINUMANE ÎN CARE SUNT OBLIGAȚI SĂ TRĂIASCĂ ȘI SĂ FIE „EDUCAȚI” VIITORII POLIȚIȘTI

„Către,

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

Subsemnatul, Alexandru Firicel, cetățean român și președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București,

În temeiul art. 3 C.E.DO., art.1, 16 alin.(1) și (2), art. 41 și 51 din Constituția României,

Vă aduc la cunoștință următoarele:

În Școala de prestigiu a Poliției Române, „Vasile Lascăr” – Câmpina, viitori agenți de poliție sunt supuși la tratamente inumane, aspecte ce se regăsesc în filmele americane tip horror.

În acest sens arăt că viitorii polițiști sunt privați de un mediu de viață și studiu sănătos „beneficiind” de:

– șoareci și șobolani în dormitoare, sala de mese și cămara cu alimente;

– hrană alterată, al cărei miros de putrefacție/alterare emană din cămara cu alimente;

– un asistent medical (medicul lipsește cu desăvârșire din această „unitate de poliție”) care, pentru orice afecțiune oferă, pentru „alinare”, un Paracetamol. În cazul unei îmbolnăviri, elevul este trimis la spitalul orășenesc/județean eventual în București;

– program administrativ-militar intensiv (sectoare, curățenie generală etc.) nicidecum program de studiu intens în vederea aprofundării cunoștințelor de drept, tehnici, tactici polițienești;

– după-amiaza, când elevii sunt obligați să urmeze „studiu”, aceștia sunt într-atât de obosiți fizic (începând cu ora 545 elevii „intră în program”: sectoare, cursuri) încât acest program este iluzoriu.

1. Putine ore de somn pe noapte sau un somn de proasta calitate pot avea efecte serioase asupra funcționării organismului uman, se arata intr-un studiu al cercetatorilor britanici. Profesorul Colin Smith de la Universitatea din Surrey a declarat pentru BBC: “A avut loc o schimbare destul de dramatica in activitatea multor gene.”

Zone precum sistemul imunitar si felul in care corpul raspunde la stres si daune au fost afectate. “In mod clar, somnul este esential in reconstructia corpului si in mentinerea unui statut de functionare; par a avea loc tot felul de probleme, indicandu-ne cum se poate ajunge la o stare de sanatate proasta. Daca nu putem efectiv sa completam si sa inlocuim noi celule, se va ajunge la boli degenerative”, a completat el. Daca dormim mai putin, fie pentru ca ne culcam tarziu sau ne trezim prea devreme, este foarte probabil sa nu dormim suficient din “somnul profund” sau suficient din stadiul care urmeaza dupa acesta – REM (rapid eye movement – miscarea rapida a ochilor), faza din somn in care se viseaza cel mai mult. Temperatura corpului scade cand adormim. Este controlata de ceasul biologic, care incepe sa dilate vasele sanguine din maini, picioare si fata, pentru a se pierde caldura, pe masura ce simte ca ar trebui sa dormim. Stresul este inamicul somnului. In pat, mintea se simte libera sa “zburde” si in momentul in care ne simtim anxios pentru ca ne gandim ca nu vom dormi destul devenim si mai stresati.

Aflati in aceasta stare, oamenii pierd notiunea timpului. Este posibil sa atipesti si sa te trezesti, insa sa simti ca nu ai dormit deloc. Acest lucru rezulta in somn fragmentat si mai putine ore de somn profund.

O persoană din două acuză simptome ale epuizării, precum tulburări de concentrare şi scădere a rezistenţei. Asta pentru că efectele oboselii se resimt în tot corpul. S tarea de oboseală este legată de nivelul de stres. Atunci când suntem epuizaţi, pentru a face faţă stresului, corpul foloseşte resurse suplimentare de energie (oxigen şi glucoză), în detrimentul anumitor organe.

Prima consecinţă a oboselii este pierderea capacităţii de concentrare, de memorare şi un nivel ridicat al nervozităţii. Acestea apar ca urmare a acţiunii unor substanţe eliberate în corp în momentele de epuizare, asupra sistemului limbic din lobul temporal al creierului. Oboseala cronică duce la afectarea sistemului limbic şi, implicit, la dezvoltarea unor emoţii negative, care se pot manifesta sub forma unei depresii.

Cercetările specialiştilor au scos la iveală faptul că, atunci când suntem obosiţi şi stresaţi, organismul are un sistem de conservare a energiei care funcţionează astfel: un flux puternic de sânge este direcţionat către organele vitale, adică inima şi creierul, în detrimentul celorlalte organe, cum sunt pielea, splina şi tractul digestiv. O circulaţie precară la nivel cutanat este asociată cu pierderea vitalităţii şi a elasticităţii pielii. De aceea, perioadele prelungite de oboseală ne fac să părem mai în vârstă decât suntem. Iar cantitatea redusă de sânge ce irigă sistemul digestiv antrenează tulburări digestive care se manifestă fie prin constipaţie şi balonări, fie prin diaree.

Ducând la o reducere la jumătate a capacităţilor intelectuale, stările de oboseală implică eforturi de două ori mai mari pentru a îndeplini sarcini pe care în mod normal le-am realiza fără probleme. Astfel, creşte nivelul hormonilor de stres în organism. Cortizolul şi adrenalina, cei mai importanţi hormoni ai stresului, au drept consecinţă contractarea regulată a vaselor de sânge şi, prin urmare, creşterea tensiunii. Şi inima are de suferit în perioadele de oboseală cronică, deoarece este nevoită să pompeze sângele mai repede şi în cantităţi mai mari. Ca urmare, inima oboseşte repede şi, din această cauză, pot să apară tulburări de ritm cardiac.

Atunci când suntem obosiţi, se resimt toate organele din corp. Dacă oboseala este fizică, se resimt sistemul cardiovascular şi cel osteomuscular, dar, de asemenea, şi ficatul şi glandele suprarenale. Dacă efortul este intelectual, se resimt creierul şi sistemul nervos în general.

În perioada modernã suprasolicitarea este una din cauzele comune ale apariţiei bolilor. Pentru a o contrabalansa este nevoie de schimbarea modului de viaţã, de odihnã şi de exerciţii energetice de întãrire a interiorului.

Atunci când muncim, noi consumãm energie; în momentul odihnei sau al exersãrii tehnicilor energetice, energia noastrã creşte. In viaţa de zi cu zi noi consumãm energie. Esenţa corporalã constituie însã baza materialã a vitalitãţii noastre pe termen lung.

Energia folositã zilnic poate fi recuperatã rapid prin odihnã și alimentaţie:

a) Suprasolicitare mentalã

Este foarte des întâlnitã în societãţile dezvoltate: orele lungi de stres şi de suprasolicitare mentalã sunt asociate şi cu dezordinea alimentaţiei. Aceste lucruri afecteazã stomacul, splina şi rinichii. Alimentaţia neregulatã (sau mesele consumate seara târziu) pot cauza deficienţa energiei stomacului sau a fluidelor stomacului.

b) Suprasolicitare fizicã

Afecteazã în principal energia splinei (splina dominã cele patru membre). Munca fizicã solicitã de asemenea un aport sanguin la nivelul tendoanelor/musculaturii ce va fi asigurat de cãtre ficat. De aceea, suprasolicitarea fizicã poate duce în timp şi la afectarea sângelui ficatului.

Folosirea excesivã a unei pãrţi a corpului (mişcãrile de repetiţie) pot cauza stagnarea energiei în acea parte.

Ridicarea excesivã de greutãţi poate slãbi rinichii şi spatele.

Statul excesiv în picioare slãbeşte de asemenea rinichii.

In scrierile clasice se menţioneazã “cele cinci suprasolicitãri”:

– Folosirea excesivã a ochilor afecteazã sângele (inima);

– Menţinerea excesivã a poziţiei culcat va slãbi energia (plãmânii);

– Şederea îndelungatã va afecta musculatura (splina);

– Statul excesiv în picioare slãbeşte oasele (rinichii);

– Exerciţiile fizice în exces vor afecta tendoanele (ficatul).

c) Exerciţiile fizice excesive

Acestea duc la slãbirea energiei, afectând şi sângele ficatului.

Ele sunt foarte nocive mai ales pentru fete pe durata pubertãţii, deoarece ulterior vor genera probleme menstruale.

Anumite tipuri de exerciţii pot cauza stagnarea energiei în unele porţiuni ale corpului:

Ex: Ridicarea greutãţilor – cauzeazã stagnarea energiei la nivelul pãrţii inferioare a spatelui

Ex: Alergarea – duce la stagnarea energiei la nivelul genunchilor

Ex: Tenisul – provoacã stagnarea energiei la nivelul coatelor

d) Lipsa exerciţiilor

Exerciţiile fizice executate periodic, într-o manierã naturalã, permit o bunã circulaţie energeticã.

Lipsa exerciţiilor fizice produce stagnarea energiei.

Principiul care trebuie respectat este cel al evitãrii excesului cât şi a insuficienţei.

2. În timpul orelor de curs, în programa elevilor este impusă pregătirea fizică respectiv pregătirea fizică de specialitate. Astfel că „între cursuri”, elevii care participă la aceste ore de pregătire au nevoie de igienă corporală. Din păcate, sălile de duș arată ca în perioada de război fiind „dotate” cu furtune în loc de instalații sanitare. Totodată, nu există apă caldă la nivelul școlii decât seara, câte o jumătate de oră.

Pe lângă faptul că elevii sunt nevoiți să își accepte mirosul cel puţin neplăcut, „săritul” peste duşul de după orele de educație fizică favorizează dezvoltarea bacteriilor pe suprafaţa pielii, ceea ce conduce la iritaţii şi probleme cu pielea.

3. Seara, este programată o singură oră de încălzire a dormitoarelor elevilor. În schimb, dacă aceștia suplimentează lipsa căldurii din radiatoarele școlii cu cele electrice, personale, sunt sancționați aspru fiindcă „consumă abuziv energie electrică”.

Cum afectează somnul de slabă calitate organismul:

Efectele unui somn de bună (sau slabă) calitate au fost intens studiate, atât în ceea ce privește numărul de ore dormite cât și la modul în care acesta are loc. Printre efectele negative constatate se numără:

– Stare de oboseala şi lipsă de motivaţie,

– Stări dese de iritabilitate,

– Dificultatea de a lua decizii și a controla stresul

– Scăderea imunității generale a organismului, infecții și răceli (mici și frecvente),

– Creșterea riscului problemelor de sănătate, în special diabet și boli de inimă,

– Concentrare generală scăzută,

– Creativitate redusă şi de rezolvare a problemelor,

– Viteză de reacție scăzută.

Corpul uman are nevoie de o temperatură constantă , de 36-37 de grade Celsius, pentru buna funcţionare a organelor şi a celorlalte mecanisme proprii. Atunci când organismul este expus frigului, el face eforturi pentru a face faţă temperaturilor scăzute. Reglarea temperaturii începe de la nivelul hipotalamusului, care acţionează ca un „termostat”. Astfel, prin termoreglare, se urmăreşte menţinerea unui echilibru între căldura produsă în ţesuturi şi cea pierdută prin transpiraţie şi prin vasodilataţie. Toate ţesuturile participă la producerea de căldură. Când simţim că ne este frig, tremurăm, iar muşchii eliberează o importantă cantitate de căldură, efect similar cu cel rezultat în urma efortului fizic. De aceea, este recomandat să facem mişcare atunci când ne este frig. De asemenea, pentru limitarea pierderilor de căldură, se reduce fluxul de sânge la nivelul pielii, prin construcţia vaselor de sânge (vasoconstricţie), mai ales la extremităţi (mâini, picioare, urechi, nas). Un rol important în termoreglare îl are pielea, prin contracţia muşchilor erectori anexaţi firului de păr („pielea de găină”) prevenindu-se pierderile de căldură.

Inima este unul dintre organele cele mai afectate de expunerea la frig, capacitatea acestui organ de a pompa sânge în organism fiind îngreunată de îngustarea prin constricţie a vaselor de sânge. În urma eforturilor de adaptare la temperaturile joase, ritmul cardiac creşte, corpul pierde apă, iar sângele devine mai vâscos. Din cauza acestor modificări, iarna, cardia¬cii sunt mai expuşi riscului de a suferi un infarct sau un accident vascular cerebral.

Din cauza frigului, circulaţia sângelui la nivelul mâinilor, picioarelor şi al degetelor poate avea de suferit. Această complicaţie apare mai ales la cei cu insuficienţă cardiacă, cu ateroscleroză, cu dislipidemie (valoare crescută a colesterolului „rău” în sânge), cu diabet zaharat şi cu tulburări neurovegetative de tipul sindromului Raynaud, boală favorizată de frig şi cauzată de un spasm al arterelor care irigă extremităţile, mai ales degetele, precum şi nasul şi urechile. Primele simptome ale bolii arteriale periferice sunt răcirea extremităţilor, treptat apărând furnicăturile, amorţirea şi durerea, în cazuri mai grave putând surveni necrozarea segmentului afectat.

Umiditatea şi gerul pot duce la sensibilizarea rinichilor. Astfel, iarna pot apărea mai uşor glomerulonefritele, infecţii ale rinichilor, care dau simptome precum dureri lombare, febră şi stare generală de rău. De asemenea, şi vezica urinară este sensibilă la frig, de aceea pot apărea cistita, inflamaţie a vezicii mani¬festată prin usturimi la urinare şi prin micţiuni frecvente. Pe lângă tratamentul corect al acestor afecţiuni, este nevoie de hidratare corespunzătoare (2 litri de apă pe zi) şi de adoptarea unei vestimentaţii adecvate sezonului rece (haine groase şi mănuşi). Iarna, inima, creierul, rinichii şi vasele de sânge au mai mult de suferit din cauza creşterii tensiunii arteriale.

4. Un alt act defăimător la adresa elevilor școlii „Vasile Lacăr” este evidențiat prin atitudinea șefului școlii. Acesta pedepsește elevii pentru că aruncă gunoiul în coșurile de gunoi. Mai exact, reprezintă „o contravenție” în viziunea actualului șef al școlii utilizarea coșurilor de gunoi din camerele de dormit de elevi, în acest scop. Astfel, elevii care utilizează coșurile de gunoi în vederea acumulării resturilor menajere sunt pedepsiți de conducerea școlii prin: încălcarea demnității, denigrare publică modalitatea fiind aceea uzitată de vechiul regim : evidențierea „abominabilelor fapte” în fața efectivelor școlii uzitându-se acuzații false, pompoase, nereale respectiv obligarea acestor „delicvenți” la alergare de-jur-împrejurul-școlii. Mai mult, pentru că arunci gunoiul la coșul cu gunoi, primești și pedeapsă: nu mai beneficiezi de învoire în oraș în zilele de marți și joi.

În continuare, noul șef al școlii „Vasile Lascăr” (ex-șef IPJ Giurgiu a cărei plecare a fost sărbătorită de foștii subordonați) perturbă cursurile elevilor și profesorilor prin „controale inopinate” respectiv impunerea unui regim de tip Auschwitz atât cadrelor didactice cât și elevilor.

M-aș fi așteptat ca dl. șef de școală să fie mai interesat de:

– alimentele alterate servite la mesele elevilor, alimente ce pun în pericol sănătatea acestora;

– mediul deosebit de atractiv pentru șoareci și șobolani prin menținerea hranei alterate în depozite și a lipsei igienei în școală nicidecum de modul în care profesorii își țin cursurile. Consumul de mâncare alteratã, toxicã sau în condiţii neigienice vor duce la afectarea splinei şi a stomacului. Semne clinice: greţuri, vãrsãturi, diaree, dureri în epigastru şi abdomen.

– lipsa unui medic profesionist care să acorde un minim ajutor elevilor și angajaților M.A.I. din acestă școală prestigioasă care acuză diverse simptome de îmbolnăvire;

– lipsa personalului de curățenie care să degreveze elevii de „sectoare” iar „perioada de școlarizare” să nu mai fie prelungită, artificial, la 2 ani în condițiile în care școlarizarea unui polițist nu trebuie să depășească un an calendaristic (cu vacanțe școlare și practică);

Programul adminsitrativ prelungit ce se combină cu programul școlar (8-14), fără timp de odihnă, conduce la oboseală fizică și psihică a organismului aspect care se reflectă în slaba calitate a educației (studiului individual) al elevului.

Somnul de amiază. Denumit și somnul de frumusețe (power napping), somnul de amiază de 10-30 de minute poate influența pozitiv ritmul circadian al întregului organism. Într-un experiment mai vechi, un grup de oameni au fost ținuți izolați de lumea exterioară, fără ceasuri și orice posibilitate de a știi cât e ora. S-a constatat că erau două intervale în care deveneau cel mai somnoroși: la 3-4 dimineața și la 2-3 la amiază. Obiceiul somnului de amiază a fost adoptat de-a lungul timpului de oameni celebri – Winston Churchill, Margaret Thatcher, John Kennedy, Brahms, Bbenjamin Franklin, Beethoven ș.a. Chiar dacă pare contraproductiv, nu este așa: devii mai productiv dacă ai un somn scurt de amiază. Îmi amintesc că citeam de curând un articol despre companii din SUA care permit angajaților să doarmă 20-30 de minute la amiază. Rațiunea este una pur pragmatică: după somn devii mult mai eficient și productiv în a doua parte a zilei (am testat pe pielea mea), dispărând senzația de somnolență. Este și o tehnică simplă de a-ți păstra energia constantă de-a lungul zilei.

Față de cele prezentate, cu respect vă solicit:

1. suplimentarea sumelor de bani pentru școala „Vasile Lascăr” în sensul încălzirii sălilor de clasă și a dormitoarelor atât pe timpul zilei cât și în timpul nopții respectiv asigurarea cu apă caldă a sălilor de duș în vederea menținerii igienei corporale a elevilor;

2. igienizarea sălilor de duș și repararea de urgență a instalațiior sanitare;

3. igienizarea și repararea clădirilor școlii. Problema șoarecilor și a șobolanilor din incinte (dormitoare, cămara cu alimente și cantină) poate conduce la îmbolnăvirea persoanelor din școala „Vasile lascăr”, precum: Ciuma – Aceasta este raspandita de sobolani si soareci prin intermediul puricilor orientali. Salmoneloza (intoxicatii alimentare acute) – este cauzata de o bacterie, care se poate dezvolta in sistemul de canalizare, fose septice, gunoaie si in alte medii. Aceasta traieste, in principal in excrementele de sobolani si soareci.

Febra de la muscatura sobolanului este cauzata de o bacterie care traieste in saliva sobolanului si soarecelui. Ea cauzeaza gripa care poate dura cateva zile si este uneori chiar fatala;

4. modificarea programului elevilor în sensul acordării unei pauze de odihnă obligatorii de 30 minute după masa de prânz;

5. studiul de după-amiază să se poată efectua atât în sălile de clasă cât și în alte spații (bibliotecă, dormitor etc.) dat fiind că modalitatea de învățare diferă de la elev la elev: unul citește cu voce tare perturbând studiul celorlalți, altul se plimbă citind perturbând studiul celorlalți etc.;

6. angajarea, în regim de urgență, a cel puțin doi medici profesioniști care să asigure sănătatea și securitatea în muncă atât angajaților M.A.I. din cadrul școlii „Vasile Lascăr” cât, mai ales, elevilor instituționalizați în această instituție de învățământ;

7. angajarea de personal administrativ care să preia „sectoarele” elevilor în sensul acordării timpului necesar pentru studio acestora. Astfel, perioada de școlarizare se poate reduce la cel mult un an (cu vacanțe și stagii de practică) iar deficitul de cadre să fie redus;

8. inspectarea, în regim de urgență a alimentelor și modului în care acestea sunt depozitate, gestionate, prelucrate pentru prevenirea unor intoxicații respectiv îmbolnăviri în masă a elevilor și angajaților școlii;

9. vă învederăm că problema chioșcului din incinta școlii „Vasile Lascăr” nu a fost soluționată, în sensul că această societate comercială continuă să uziteze prețuri astronomice precum: 8 lei/sticlă apă plată 2l.

NOTĂ: Având în vedere prevederile art. 17 din OUG nr. 30/2007 și art. 29 din Legea nr. 218/2002, persoanele care au sesizat organizația sindicală independentă „Diamantul” se află sub protecția Legii nr. 571/2004 privindprotectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii publicată în M.O. nr. 1214/2004.”

Cu stimă,

Alexandru FIRICEL președinte teritorial al organizației sindicale S.P.R. „DIAMANTUL” constituită la nivelul D.G.P.M.B. – secția 13 Poliție

