Metoda de „disciplinare” a elevilor, la un liceu din Ploiesti: taiatul parului la ore!

Deputatul USR de Prahova, Dan Rădulescu, care este și profesor, a scris pe un grup social despre o întâmplare povestită de un prieten. Acesta i-a destăinuit că fiul său şi un alt elev au fost tunşi de dirigintă, în timpul orelor, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Ploieşti.

Martorii acestui eveniment spun că profesoara de matematică a tăiat „mai puţin de un centimetru dintr-o şuviţă”, pentru că i s-a părut că băiatul are părul prea lung.

Din păcate, tot mai multe cadre didactice nu mai fac față stresului și iau decizii nefericite.

„Vă amintiţi vremurile acelea, când pe unii-i ridica miliţia şi-i tundea-n dubă? Ori, vorba zeflemitoare, ”ia, bă, cinci lei şi tunde-te!”? Ori, anii 90, când minerii-i tăbăceau bine pe cei cu o frizură necorespunzătoare? Ei, bine, acele vremuri nu sunt atât de îndepărtate, precum aţi fi tentaţi să credeţi… Astăzi, m-a sunat Razvan Ioniţă. Avea o voce gâtuită de indignare. Băiatul lui este elev într-a şaptea la Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza din Ploieşti. De o bună bucată de vreme era tachinat de doamna profesoară de matematică, nu pe motiv că nu s-ar fi priceput la disciplina lui Pitagora, ci pentru că, în viziunea dumneaei, micuţul nu corespundea – avea părul lung. Degeaba tatăl i-a explicat, inclusiv dirigintei, de nenumărate ori cum stă treaba, doamna, nu şi nu. Până astăzi. Când a pus câţiva colegi să-i măsoare părul copilului, a constatat cei 15 centimetri, apoi le-a cerut o foarfecă şi l-a tuns. A urmat încă un coleg de clasă, la fel de ”necorespunzător”. Nu a contat că acei copii au 13 ani. Că s-ar fi putut speria şi reacţiona cumva, încât să se întâmple o tragedie, calea dintre o foarfecă şi un ochi, o ureche sau o mână, fiind extrem de mică, mai ales în aceste cazuri”, a scris deputatul Dan Rădulescu, de profesie muzeograf şi profesor la Liceul de Arte ”Carmen Sylva” din Ploieşti.

În comentariile puse sub această postare, un coleg cu cei pedepsiți îi ia apărarea profesoarei: „Diriginta a tuns mai puţin de 1 cm dintr-o şuviţă. Eu am fost de faţă, fiind un coleg al copilului. În plus, la fiecare 10 minute copilul îşi băga mâna în păr şi nu avea nici o idee la ce zicea profesoara”.

Este evident că profesorii greșesc dacă iau astfel de măsuri, dar la fel de evident este că nici elevii nu mai respectă nici o regulă, ba chiar răspund cu tupeu dacă li se atrage atenția la comportament. Întrebarea este: până unde merge libertatea și ce reguli trebuie impuse într-un colectiv școlar?