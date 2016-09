Ministerul Finantelor: Masuri de simplificare si facilitati fiscale propuse in sprijinul mediului de afaceri

Ministerul Finanțelor Publice propune extinderea perioadei de aplicare a facilității privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Sunt vizați toți contribuabilii care investesc în active precum echipamente tehnologice, calculatoare și echipamente periferice, programe informatice. Măsura este propusă pentru stimularea economiei prin susținerea investițiilor.

Totodată, pentru susținerea sistemului de învățământ și o mai bună pregătire profesională a tinerilor, Ministerul Finanțelor Publice propune acordarea de facilități societăților interesate de programe de calificare profesională. Concret, este vizată introducerea în Codul fiscal a unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de agenții economici cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de persoane care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru instituționalizat.

În prezent, există doar reguli care permit scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu burse private acordate de persoanele juridice elevilor, studenților și doctoranzilor, în anumite limite.

Ministerul Finanțelor și-a îndreptat atenția și spre societățile care fac investiții și care, deși nu au încă venituri, sunt obligate să aplice un regim ce nu le permite recuperarea pierderilor fiscale. În acest sens, în pachetul de măsuri propuse, Ministerul Finanțelor introduce posibilitatea de a renunța la aplicarea regimului de impozitare pentru microîntreprinderi prin reducerea plafonului capitalului social la înființare de la 25.000 euro la 10.000 euro (echivalentul a 45.000 de lei).

Pentru un regim fiscal echitabil, MFP propune facilități pentru cei care își redobândesc codul de TVA în sensul acordării beneficiilor pierdute în perioada aferentă anulării codului. Astfel, le acordă dreptul să refactureze cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA. Beneficiarii lor vor putea să deducă acest TVA pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat.

Ex.: Un contribuabil are codul de TVA anulat începând cu data de 1 iulie 2016. La 1 august cumpără mărfuri de 5.000.000 lei plus TVA 1.000.000 lei. Nu deduce TVA de 1.000.000 lei. La data de 15 august vinde mărfurile respective la valoarea de 5.500.000 lei. Nu are dreptul să factureze cu TVA către client, dar va plăti la buget TVA aferent acestei vânzări în sumă de 1.100.000 ( 5.500.000 *20%= 1.100.000 lei). Beneficiarul nu primește o factură cu TVA și nu are ce să deducă.

Soluția propusă: dacă contribuabilul va fi reînregistrat ca plătitor de TVA, va avea dreptul să factureze cu TVA către client : 5.500.000 plus TVA20% -1.100.000= 6.500.000.

Totodată, beneficiarul va deduce acest TVA de 1.100.000, iar furnizorul (care a avut codul anulat) va deduce după înregistrare TVA de 1 mil lei aferent achiziției de mărfuri din 1 august 2016.

În egală măsură, alături de aceste facilități fiscale, Ministerul Finanțelor vine cu un pachet de măsuri de simplificare destinat mediului de afaceri. Propune eliminarea obligației de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care efectuează operațiuni intracomunitare (livrări intracomunitare, achiziții intracomunitare ș.a). Este o prevedere existentă acum care presupune prezentarea a numeroase documente, în condițiile în care au fost dezvoltate alte pârghii, mai eficiente, pentru prevenirea evaziunii fiscale.

Totodată, are în vedere suspendarea până la data de 31 decembrie 2019 a obligației depunerii a trei declarații informative (cod 392A, 392B și 393) prin care se reduc sarcinile administrative ce revin contribuabililor cu o cifră de afaceri mai mică de 220.000 de lei sau care prestează servicii de transport internațional.

În ceea ce-i privește pe comercianții angro și en detail de produse accizabile pentru care accizele sunt deja plătite, aceștia nu vor mai avea obligația de înregistrare la autoritatea competentă. Măsura conduce la simplificarea activității lor nu doar prin eliminarea obligației de înregistrare, ci și prin eliminarea posibilelor sancțiuni pecuniare (amendă) sau a suspendării activității pe o perioadă de la 1 la 3 luni.

Antrepozitarii autorizați pentru producția de vin liniștit nu vor mai avea obligația de constituire a garanției minime și nici obligația de respectare a condiției referitoare la existența unui capital social minim, stabilit în funcție de nivelul producției.

În prezent, producătorii de vin trebuie să constituie o garanție minimă, care să acopere riscul de neplată al accizelor și să facă dovada deținerii unui capital social minim stabilit în funcție de nivelul producției. Acest lucru presupune indisponibilizarea nejustificată a unor sume. MFP vine în sprijinul acestora – nu vor mai trebui să garanteze și, implicit, să-și blocheze sume în contul acestor accize.

Toate aceste propuneri sunt cuprinse în materialul postat pe site-ul instituției (http://www.mfinante.gov.ro/prioritatistrategice.html?pagina=prioritatistrategice). În urma consultărilor preliminare ce vor avea loc în perioada următoare, Ministerul Finanțelor va supune dezbaterii publice un proiect de modificare a Codurilor fiscal și de procedură fiscală. Consultarea preliminară începută astăzi este complementară consultării publice ce va avea loc pe baza proiectului de act normativ.