Ministrul Muncii someaza o firma infiintata la Ploiesti sa cedeze o platforma IT de evidenta a salariatilor

Ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, susține că există o decizie a Curţii de Conturi ca arhitectura sistemului REVISAL (Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor), folosită pentru evidenţa angajaţilor, să fie predată de firma „Teamnet”, companie înființată la Ploiești de Sebastian Ghiţă.

Ministrul a declarat la Digi24 că multe dintre sistemele informatice folosite de stat au fost create de firme private, doar că acestea nu au înmânat autorităţilor şi codul-sursă.

Astfel, deşi programele au fost plătite din bani publici, statul nu e proprietarul lor și nu poate opera modificări în programe, a explicat Dragoș Pîslaru.



„Pentru a crea registrul public am ales să optăm pentru modificarea Hotărârii de Guvern 500, care se referă la registrul privat salarial. Se numeşte REVISAL. E registrul unde sunt înscrişi toţi salariaţii din sistemul privat, plus contractualii din sistemul public. Cea mai frumoasă modalitate este să creăm registrul privat şi, în oglindă, registrul public. Ei bine, când ne-am apucat să facem acest lucru am descoperit că firma IT care gestiona acest sistem, care se numeşte Teamnet, are o situaţie în modul următor: ei consideră că au codul sursă şi proprietatea intelectuală a acestui sistem. Lor le-a expirat contractul cu Inspecţia Muncii şi, în acest moment avem o decizie a Curţii de Conturi, care spune în mod explicit că Teamnet trebuie să cedeze toată proprietatea intelectuală, tot sistemul, pentru că îl are în mod fraudulos”, a declarat Dragoş Pâslaru, la emisiunea „În faţa ta”, difuzată duminică pe Digi24.

Registrul de Evidenţă a Salariaţilor, la care face referire ministrul Muncii, a fost dezvoltat de compania Teamnet, înființată la Ploiești, și despre care procurorii susţin că este controlată, prin intermediari, de cpătre deputatul Sebastian Ghiţă.

Dragoș Pîslaru susţine că reprezentanţii firmei Teamnet au cerut mandatul acţionariatului străin pentru a putea preda codul sursă al aplicaţiilor software şi că a fost stabilit un termen pentru un răspuns, care a fost depăşit însă.