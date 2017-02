Ministrul Sanatatii a vizitat o investitie din Valenii de Munte si a facut mai multe anunturi importante

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog (foto, dreapta), a participat, vineri, la Vălenii de Munte, la inaugurarea secţiei de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală a Spitalului Orăşenesc, o investiție din bugetul local.

Cu această ocazie, el a declarat că producătorul vaccinului împotriva hepatitei nu are „actele în regulă” şi că intenţionează să introducă în schema de vaccinare, pentru toţi copiii din România, vaccinul pneumococic.

„Este o problemă cu producătorul coreean, care nu are toate actele în regulă. Noi am identificat un producător european care va avea disponibilitate pentru acest vaccin undeva la sfârşitul lunii martie. Va intra pe linia de producţie şi încercăm să găsim o soluţie pentru a ajunge cât mai repede la copii”, a spus Florian Bodog.

„Introducem în schema de vaccinare, pentru toţi copiii din țară, vaccinul pneumococic, o noutate absolută în România. Practic, sunt două sau trei ţări în Europa care nu fac această vaccinare. În următoarea săptămână vom lua o decizie în acest sens”, a mai spus ministrul Sănătății.

Vaccinul pneumococic are rolul de a lupta împotriva unor boli ca pneumonia, bacteremia și meningita, cauzate de bacteriile Streptococcus pneumoniae.

Florian Bodog a mai anunțat că, în cursul săptămânii viitoare, va semna contractele pentru vaccinurile hexavalent și tetravalent, urmând ca acestea să intre pe piață.

„Contractul cu vaccinul tetravalent, pentru care aștept ultimele avize, îl voi semna probabil cel târziu luni sau marți și vaccinul tetravalent va intra pe piață. În ceea ce privește vaccinul hexavalent, trebuie să vă dau o veste extrem de proastă. Procedura a fost făcută anul trecut, nu a fost semnat contractul de către fosta conducere a ministerului și nu am primit aviz CFP, (…) ceea ce înseamnă că am două soluții: fie îmi asum răspunderea și semnez contractul fără control financiar preventiv, ceea ce poate să se soldeze cu o acuzație de abuz în serviciu, fie anulez contractul. Dacă anulez contractul fără să găsesc o altă soluție, în continuare nu vom avea vaccin hexavalent. (…) Programul de vaccinare s-a schimbat, (…) s-au introdus mai multe vaccinări cu hexavalent pentru a suplini lipsa altor vaccinuri, motiv pentru care am decis și am demarat de urgență o procedură scurtă de achiziționare a vaccinului și săptămâna viitoare voi semna contractul și acest vaccin va intra pe piață”, a afirmat ministrul Sănătății.