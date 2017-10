Minune medicala? Nu. Doar o interventie normala la altii, nu si la noi. Un campinean paralizat a ajuns sa se miste!

Dacă medicii își fac cu onestitate datoria, dacă există investiții în sistemul de sănătate și dacă apar invenții care oferă speranțe, minunile se împlinesc. De asta s-a convins și Răzvan Iordache, un câmpinean rămas paralizat în urmă cu 22 de ani, din cauza unui accident. Povestea impresionată de viață a fost dezvăluită pe Antena 3 și pe Antena 1.

Cu ajutorul oamenilor impresionaţi de povestea lui, prahoveanul a fost primul român operat la o clinică din Thailanda, căruia i-a fost implantat în coloană un stimulator ce îl ajută să-şi mişte picioarele.

Pentru prima oară, după 22 de ani, fostul elev de la Liceului militar din Breaza s-a ridicat în picioare. Legat în chingi, sprijinit de medici şi de familie.

”Am suferit o operație, în urma căreia echipa medicală a introdus un dispozitiv electronic în coloana vertebrală, care conține 16 electrozi, un dispozitiv pentru stimularea epidurală, pentru a conecta centrii locomotorii din coloană cu activitatea musculară și cu nervii din membrele inferioare pentru a putea conecta comanda de la creier către picioare și pentru a încerca să-mi recapăt mișcările voluntare asupra picioarelor, din genunchi și din șolduri”, a povestit Răzvan la emisiunea ”Sinteza Zilei” de la Antena 3.

”Prima dată a fost ceva neobișnuit, pentru că nu mai eram obișnuit să fac acele mișcări și în momentul în care a început stimulatorul, mi-au spus să dau comanda de la creier, să încerc să mișc labele piciorului, să încerc să fac o mișcare, iar într-o fracțiune de secundă am încercat și am reușit să mișc, nu am știut, pierdusem din memorie informația cum să fac mișcarea musculară”, a mai povestit tânărul, în direct. la Antena 3.

Acum el are nevoie de ajutor, pentru că musculatura primește impulsul nervos, dar pare să nu-i mai asculte comenzile, după atâția ani de repaus.

”După 22 de ani în scaunul cu rotile, musculatura fiind atrofiată, nu s-a așteptat aproape nimeni”, spune tatăl lui.

După mai multe luni de terapie, Răzvan trebuie să se întoarcă în Thailanda pentru o reconfigurare a stimulatorului la capacitate maximă, astfel încât să poată merge singur.

Dacă vreţi să-l ajutaţi pe Răzvan Iordache ca să meargă din nou, puteţi dona 2 Euro, dacă trimiteţi un SMS cu numărul 8827, cu textul Răzvan.

DETALII PE ANTENA 1: Ridică-te, Răzvane, și umblă! Tânărul din Câmpina, aruncat în scaun cu rotile, a făcut primii pași ..