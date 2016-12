Mos Craciun soseste la Ploiesti Shopping City! Mosul va fi prezent in Regatul Cadourilor

Cel mai mare vis al copiilor devine realitate! Ploiesti Shopping City le ofera micutilor ocazia sa il intalneasca pe nimeni altul decat Mos Craciun. Cel mai iubit batranel poposeste in centrul comercial si ii asteapta pe cei mici in fiecare zi, pana pe 24 decembrie, sa se bucure impreuna de magia sarbatorilor.

Mos Craciun si-a propus sa afle de la toti micutii prezenti care sunt le preferintele in materie de cadouri si va avea grija sa ii rasplateasca cu surprize pe masura.

Inainte de a pleca in calatoria care il va aduce in casele tuturor, pentru a lasa sub bradul fiecaruia cadoul mult dorit, Mos Craciun face o ultima oprire la Ploiesti Shopping City. Mosul va fi prezent timp de o saptamana in Regatul Cadourilor. Aici, se va intalni cu toti copiii si va afla daca au fost cuminti sau nu, daca ii asculta pe parinti, cum este la gradinita sau la scoala si, bineinteles, care este cadoul pe care si-l doresc.

Micutii vor avea ocazia sa il intalneasca pe Mos in ultima saptamana inainte de Craciun: 16:00-19:00 (joi), 12:00-19:00 (vineri) si 11:00-16:00 (sambata).

Odata intrati in Regatul Cadourilor, cei mici se vor costuma si vor citi alaturi de spiridusii lui Mos Craciun povestea „Valea Bucuriei Inzapezite” si isi vor putea crea cutia de cadou dorita. Regatul Cadourilor va fi deschis pana pe 8 ianuarie 2017, luni-vineri, 16:00-19:00, sambata-duminica, 11:00-19:00, iar accesul este gratuit.

Surprize si momente speciale, numai in Ploiesti Shopping City

In ultima saptamana inainte de Craciun, nu doar copiii sunt cei care sunt rasfatati. Ploiesti Shopping City a pregatit numeroase surprize si pentru adulti.

Tombola de iarna

Pana pe 8 ianuarie 2017, toti clientii centrului comercial care fac cumparaturi in valoare de cel putin 300 lei pot participa la tombola care ii premiaza pe loc cu un set de iarna format din fular si caciula.

Serviciu de impachetat cadouri gratuit

Ploiesti Shopping City si Carrefour pun la dispozitia clientilor serviciul de impachetat cadouri gratuit pentru produselor achizitionate din centrul comercial.

Serviciul de impachetat cadouri este disponibil in perioada 20-23 decembrie, 11:00-20:00 si pe 24 decembrie, 10:00-17:00, la biroul de informatii de langa magazinul H&M si pe galeria Carrefour, vizavi de magazinul Noriel.

Mai multe detalii despre evenimente pot fi citite pe www.ploiestishoppingcity.ro sau pe Facebook, www.facebook.com/PloiestiShoppingCity.