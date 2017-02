Ne facem bine ? Cum ? Si cand ?

Am aproape 20 de ani de presă, timp în care am văzut tot felul de ticăloși și am asistat la toate porcăriile originalei noastre democrații. Spre regretul meu, niciodată nu am simțit că societatea românească are capacitatea și oamenii care să o ducă pe drumul cel bun. Există excepții, dar pe ansamblu suntem o țară grav bolnavă din punct de vedere moral.

Corupția este doar una dintre multele fațete ale unei imagini triste care ne caracterizează.

După toată spaima instituită de către DNA, să vezi că angajații statului nu sunt în stare să abandoneze luarea de mită e cam dezolant, nu credeți? Dăm șpagă pentru orice ni se cuvine, în calitate de plătitori de taxe și impozite. La medic, la școală, la poliție, la fisc, la poștaș, la lucrătorul de la gaze etc. Și nu e doar vina celor care cer, ci și a celor care cred că numai așa se învârt roțile și că e mai bine să dea.

Iar politicienii din administrație, care fură de rup, continuă să spună că li se fac dosare pe criterii politice. Porcii sunt niște ființe cu obraz, pe lângă ăștia…

Dar despre incompetență ce spuneți? Partidele au umplut primăriile, consiliile județene, ministerele și societățile de stat cu oameni care știu să-și lingușească șefii politici, dar habar nu au cum se muncește cu adevărat.

Și vorbim de zeci de mii de politruci, dispuși să facă orice le cer formațiunile politice, inclusiv mizerii și ilegalități, dar care nu au pregătirea specifică postului și nici dorința de a realiza ceva concret. Toți aceștia încasează salarii uriașe, în detrimentul oamenilor care le-ar fi meritat cu adevărat.

Am distrus valorile, le-am ridiculizat și am promovat prostia și șmecheria ca stil de viață.

Un alt lucru care ne caracterizează este lipsa de respect față de legi și norme. Suntem genul de oameni care trec pe roșu, care traversează strada pe unde avem chef, care înjură polițiștii, care ignoră lucruri de bun simț, care preferă să chiulască, să taie frunze la câini la serviciu, care fentează reguli etc.

O avem în sânge și ne consolăm spunând că suntem latini. Că așa am moștenit totul. Nici măcar nu ne mai batem capul.

Un alt defect, care ne caracterizează ca nație, este dezbinarea și ura. Probabil și în această privință partidele au o mare vină.

Amintiți-vă, cei care puteți, cum eram pe 21 decembrie 1989. Cum trăiam la unison, cum speram, cum am avut curajul să ne câștigăm libertatea doar prin simplul fapt că am stat împreună, când se trăgea.

După 27 ani ce suntem? O țară împărțită între stânga și dreapta. De ce ? Pentru că am acceptat mizeriile partidelor, propaganda deșănțată, minciunile și promisiunile neonorate.

Ce avem? O democrație șubredă, o economie care abia respiră, un sistem judiciar cu probleme. Suntem nemulțumiți de învățământ, de sistemul medical, de regulile fiscale care se schimbă peste noapte, de dispariția fabricilor și a sistemului de cercetare… A rămas ceva bun? Unde?

Poate vă supără ceea ce ați citit până acum. Poate spuneți că exagerez. Aș vrea să vă întreb ce credeți despre o altă problemă: de ce vorbim așa de mult și facem așa de puține?

Emisiunile care despică firul în patru dau pe dinafară la TV. Și sunt populate de politicieni și analiști care iau bani ca să dea din gură. Dar ce se întâmplă ulterior? Sau mai bine zis se întâmplă ceva?

Știu, tot latinismul e de vină că suntem ineficienți și pierdem timpul aiurea. Și ne supărăm când occidentali ne-o spun pe față. Dar e adevărat.

Nu mai am încredere în politicieni. Și am încetat să mai cred că se va întâmpla ceva bun cu această țară. Mai tresar, când unii au curajul să iasă în stradă ca să spună ce am subliniat mai sus și să lupte pentru îndreptarea lucrurilor, dar îmi trece repede. Fiecare generație a avut curajoșii săi, dar ceilalți au fost mult mai numeroși și i-au redus la tăcere.

Și cu toate acestea de ce naiba încă sper? Asta e o dilemă din care nu reușesc să ies…

Iulian Maxim