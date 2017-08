Nu mai vor sa auda clopotul bisericii! Mai multi ploiesteni au dat in judecata parohia Sfintii Voievozi din Ploiesti

O parohie din Ploiesti a fost data in judecata de mai multi cetateni deranjati de zgomotul produs de clopotele bisericii, dar si de mirosul lumanarilolor aprinse de credinciosi. Procesul se afla pe rolul Tribunalului Prahova, asa ca judecatorii vor fi cei care trebuie sa decida daca preotul paroh va mai avea voie sa respecte traditia crestin ortodoxa, informeaza observatorulph.ro

Tensiunile dintre parohia Sfintii Voievozi din Ploiesti si vecinii sai dureaza de mai bine de patru ani. Desi parintele Gheorghe Lazar, preotul paroh, a incercat sa rezolve conflictul pe cale amiabila, tot s-a ajuns la un proces.

Parintele a capitonat peretii clopotnitei, a zidit doua geamuri, a inaltat gardul bisericii si a renuntat sa mai traga clopotul la prima ora a diminetii, dar fara niciun rezultat.

Oamenii sunt deranjati acum de spectacolul mai putin placut din timpul slujbelor de inmormantare si asteapta ca judecatorii sa ia o decizie in acest sens.

” Avem o neintelegere cu vecinii de la miazazi de vreo patru ani. Am zis sa fiu intelegator si sa fac in asa fel incat sa fie bine pentru toata lumea, dar nu s-a putut. Am mers la ei acasa ca duhovnic. M-au primit de doua – trei ori, apoi nu mi-au mai deschis usa. Probabil ca nu sunt de ritul nostru. Nu am ce sa fac, nu am gasit intelegere. Asteptam acum sa se termine procesul,” a declarat, pentru max-media.ro, parintele Gheorghe Lazar.

Cum era de asteptat au inceput sa cruga reclamatiile din partea ploiestenilor credinciosi care sunt suparati ca din vara acestui an nu mai aud clopotul in zilele de sarbatoare.

Preotul Gheorghe Lazar este deocamdata cu mainile legate si spera ca judecatorii Tribunalului Prahova sa ia, joi, o decizie favorabila bisericii atunci cand este programat un nou termen de judecata in acest proces.