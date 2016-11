O familie de prahoveni, care lucreaza in Anglia, reclama ca autoritatile britanice le-ar fi luat copilul in mod abuziv

Autoritățile britanice par să continue politica de incriminare a cetățenilor români cu drept de ședere în Anglia, fără un temei legal și adevărat. O familie din Prahova, care locuiește în Lincoln, un oraș aflat pe coasta de est a insulei, susține că Protecția Copilului din această țară le-ar fi oprit copilul minor în mod abuziv.

Familia Chiriță este de fel din comuna Filipești de Pădure, dar locuiește în Marea Britanie de circa un an și câteva luni.

Recent, Darius, copilul în vârstă de 7 ani, a fost oprit la școală, iar părinților li s-a interzis să-l mai ia acasă, deoarece are o vânătaie pe buză.

Familia puștiului susține că minorul s-a jucat cu tatăl său, care a vrut să-l pupe, dar copilul ar fi tras capul și consecința a fost că a fost mușcat din greșeală.

Vânătaia a fost observată la școală, care prin director a anunțat poliția și asistența socială.

Drept urmare, Darius a fost ridicat imediat de Protecția Copilului din Marea Britanie, care a demarat o anchetă socială.

Autoritățile de acolo susțin că minorul ar fi fost agresat de proprii părinți, care acum riscă să fie decăzuți din drepturi.

Copilul a fost dat în plasament până la verificarea tuturor faptelor, iar familia Chiriță a cerut ajutor de urgență de la Consulatul României.

Din păcate, părinții nu cunosc legislația din Marea Britanie și au nevoie de un avocat specializat, care poate costa mulți bani.

Iată ce a scris mama copilului, Mihaela Chiriță:

„Buna seara, imi cer scuze ca trebuie sa apelez la dvs dar sunt disperata. Locuiesc in UK lincoln de mai bine de 1 an si 3 luni , acum 6 luni mi am adus copilul care a fost immediately Inscris la scoala. Marti saptamana acesta am fost la scoala sa imi ridic copilul si am fost luata de doamna directoare intr o camera si informata ca copilul nu se poate intoarce acasa,ca protectia sociala este chemata si de asemenea politie, acest lucru datorita faptului ca copilul meu are o mica vanataie aproape invisibila pe buza de jos si ca la intrebare invatatoarei ar fi raspuns ca tata lui a facut asta in timp ce se jucau lucru pe care l-am confirmat si eu ,stiind ca asa sa intamplat,in timp ce se jucau tata la pupat si in momentu acela el a tras capu si la muscat!

Nu m au lasat sa vorbesc cu copilul m au trimis acasa , am fost in repeatate randuri la scoala sa vad ce se intampla si sa vorbesc cu cei de la serviciile sociale , in jurul orei 6:45 cand am ajuns la scoala am fost informata ca copilul meu a fost plasat in Foster care de cate cei de la politie DCP si ca cei de la serviciu social vor lua legatura cu noi.

In urmatoarea zi copilul a fost dus la medic fara acordul nostru unde sa dovedit ca in afara de acea vanataie copilul nu are semne de abuz.Am contactat un avocat unul pentru mine si unul pentru sot,le-am explicat ca nu am fost informati despre visita la doctor,ca copilul a fost interrogat fara interpret.Lucratorul social a visitat casa in care locuim si a vazut conditiile oferite.Avocatul ne a sfatuit sa mergem la Curte daca consideram ca acuzatiile aduse sunt nefondate si ca avem 2 optiuni fie acceptam ca copilul nostru sa stea in Foster care pana la terminare anchetei fie ne ducem la Courte protection pentru ca cele 72 ore in care DPC ARE drepturi asupra copilului expira.Vineri am fost la Courte Protection unde am avut neplacuta surpriza sa vedem ca interviul inregistrat cu un interpret roman ptr copil conform legislatie uk nu a avut loc pe motiv ca copilul in varsta de 7 ani ar fi refusat acest lucru dar in schimb au venit cu o lista de acuzatii FACUTE de copil prin care acesta sustine ca este abuzat de parinti lucru neadevarat .Altfel ne am lovit de dezintetesul avocatilor englezi care nu au facut nimic ptr noi si copilul a ramas abusiv in Foster care pana la urmatoarea infatisare care are loc pe 23.12.

Mentionam ca am contactat in seara in care copilul a fost luat Consulatul Romaniei ptr asistenta dar au spus ca ei nu se pot implica decat sa solicite informati si nimic mai mult.

Avem nevoie de sfat si asistenta sa ne recuperam copilul, de 6 zile traim un cosmar nu avem incredere in avocati englezi ,nu au incarcat sa faca nimic sa lupte pentru noi ,ei nu fac decat sa aceepte cele impuse de lucratori sociali .Mentionam ca avem o situatie stabilia ,amandoi lucram , avem casa inchiriata unde locuim nu traim din benefici.Imi pun Speranta ca ma veti putea ajuta si poate nu numai pe mine si pe alti romani amarati si cu sufletele distruse de hoti acestia ,de rapitori abuzivi de copii aflati in acelasi situatie.Vrem sa incepem o campanie media pentru ca acest lucru se intampla numai cu copii straini si nu englezi, este o discriminare legal si adopti abusive catre Foster Care.Va multumesc.„