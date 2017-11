O femeie din Campina a povestit despre nemultumirile sale la adresa Casei Tineretului

Prahovenii își împărtășesc din ce în ce mai des, pe rețelele sociale, experiențele trăite în diverse ocazii. Printre cele care au ales să vorbească despre lucruri mai puțin plăcute a fost și o femeie din Câmpina.

Luna trecută, Raluca Olteanu Boeru a postat în grupul „Atitudine socială în Câmpina”, impresiile sale despre Clubul Copiilor din localitate.

Iar reacțiile au fost împărțite, de la <<poate e un semn să vă lăsați copilul mai ușor, să nu îl forțați>> sau <<A inebunit lupu’ sau parintii? Oameni buni! Nu incercati sa faceti din copii „zmei”!>> , până la <<foarte bine că ai scris>> ori <<Raluca, ignoră comentariile impertinente>>.

Iată ce a scris dna Olteanu Boeru:

„Va supun atentiei un subiect delicat: cel legat de activitatile desfasurate pentru copii, mai exact cursurile gratuite organizate in Clubul Copiilor, la Casa de Cultura si la Casa Tineretului. Mi-am inscris copilul in toate, de-a lungul a 5 ani. Prima experienta neplacuta am avut-o la Clubul Copiilor, la cursul de dans si la cel de pictura. Pe vremea aceea, fata mea avea 2 ani si jumatate. Intr-adevar, foarte mica, dar acest lucru nu insemna ca cele 2 profesoare sa sugereze cat mai clar cu putinta ca mai bine ar fi sa renunt, sa revin peste un an. Asta dupa ce, evident, copilul a fost inscris si figura ca participant la curs. A doua experienta a fost la Casa de Cultura. Cu totul intamplator, am aflat de cursurile de pian si pictura, oferite gratuit de primarie ( si asta pt ca nu a existat niciun fel de reclama). Pictura se tinea la etaj, intr-o sala improvizata, inchiriata si de Clubul Femina. Mirosea a mucegai si a fum! La prima sedinta ( si ultima, de altfel) am fost trimisa dupa bloc de desen si creioane colorate, pt ca nu aveau nimic. Practic, primaria nu platea decat profesorul, fara a asigura altceva! La cursul de pian, profesorul mi-a sugerat ca e prea mica, desi acum avea 5 ani,si sa revin peste un an, cand va stii sa citeasca. Ma intreb daca am mai fi avut vreun Mozart sau Beethoven cu asemenea profesori! A treia si ultima incercare a fost Casa Tineretului, unde imi duc fata din luna mai la cursuri de dans. Mai intai, ni s-a pus la dispozitie o sala, unde functioneaza depozitul lor, de fapt. Mai mult, din acea sala se face trecerea spre toalete si o bucatarie improvizata. Am cerut un alt spatiu. Ni s-a dat: la etaj, pe hol. In cele din urma, la insistentele noastre, ale parintilor, dl director ne-a facut o „favoare” si ne-a dat sala de spectacol. De 2 saptamani copiii danseaza acolo fara niciun pic de caldura. In schimb, pe holul principal, se tin targuri si permanent se joaca tenis de masa, unde se consuma fara jena alcool si se fumeaza. Oare e normal? Trebuie sa acceptam asemenea conditii doar pt ca vorbim de cursuri gratuite? Oare asa se incurajeaza niste copii si o posibila performanta?”.