Pana aici i-a fost: Sebastian Ghita a fost prins in Serbia si urmeaza sa fie extradat (FOTO)

Sebastian Ghiță a fost prins în țara vecină și urmează să fie extrădat, dar procedura va dura ceva mai mult decât una normală.



În cursul nopții de joi spre vineri, el a fost legitimat de poliția sârbă. Era însoțit de fratele lui, care avea documente reale, în timp ce Sebastian Ghiță a prezentat documente false, a precizat, la Digi24, ministrul de interne, Carmen Dan.

Fostului deputat român i se va face deocamdată dosar penal în Serbia pentru folosire de acte false, urmând ca ulterior să aibă loc procedura de extrădare, a spus Carmen Dan.

COMUNICAT OFICIAL IGPR:

În urma activităților investigative complexe și a informațiilor furnizate de Direcția Operațiuni Speciale și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, in cursul acestei nopți, in Belgrad, a fost localizat și reținut, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian. Mulțumim reprezentanților instituțiilor de aplicare a legii din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Croația, Austria, Italia și Franța, precum și partenerilor interni, pentru cooperarea în acest caz. Schimbul de date și informații a avut loc prin CCPI, ENFAS și PNR. În momentul depistarii, cel în cauză a prezentat pentru legitimare, documente false, care prezintă însemnele unui stat din U.E. În prezent, se derulează procedura legala in astfel de situații.