Ploiestenii cer redeschiderea bazinului de inot de la rafinaria Vega pentru antrenamentele elevilor

Anul trecut, în luna noiembrie, bazinul de la Vega a fost închis de către autoritățile ploieștene, pentru că nu mai prezenta siguranță în exploatare. Reprezentanții complexului au remarcat că apa de ploaie s-a infiltrat în tavan, din care au început să pice bucăți de tencuială.

Din păcate pentru sutele de elevi care i-au lecții de înot și s-au creat clase cu acest profil sportiv, nu există soluții care să implice cheltuieli minime. Investiția este de ordinul sutelor de mii de euro, doar pentru reparații.

Primăria Ploiești ia în calcul mai curând construirea unu bazin nou, decât renovarea acestuia.

Dar iată ce ne-a scris o mamă care își ducea la bazinul Vega copilul:

„Stimata doamna / Stimate domnule,

Dupa cum stiti, bazinul Vega Ploiesti s-a inchis pentru renovari. Promisiunea a fost ca la data de 15 ian. 2017 bazinul de inot se va redeschide.

Din pacate, la acest moment, nu se stie cand se deschide sau daca se va mai deschide acest bazin.

Cel putin o mie de copii fac sport de performanta la acest bazin. Multi dintre ei au facut antrenamente 6 zile pe saptamana, uneori chiar si 2 antrenamente pe zi.

In lunile martie si aprilie sunt campionatele regionale de inot ale Romaniei pe categorii de varsta. Copii care nu vor lua baremurile la aceste campionate nu vor avea dreptul de participare la campionate nationale din vara. Se va pierde un an de competitii, de pregatire si chiar unii copii vor renunta la acest sport.

Tot in luna martie sunt campionatele nationale de juniori, tineret si seniori.

Copiii nostri, ai ploiestenilor, au nevoie de noi pentru a cere municipalitatii Ploiesti deschiderea de urgenta a bazinului Vega.

Eu va rog pe dvs., mass media din Ploiesti, daca va intereseaza soarta acestor copii, sa intreprindeti orice demers il considerati necesar (articole, interpelari, etc.) pentru a solicita deschiderea de urgenta a bazinului de inot Vega.

Avand in vedere ca este in joc viitorul copiilor (cel putin pentru acest sport) si nu o initiativa politica ( pentru care anumite zone media sa doreasca sau nu sa se implice), mi-as dori sa va uniti in acest proiect si sa reusiti redeschiderea bazinului de inot Vega.

Pentru proiectele care privesc in primul rand pe cetatenii din Ploiesti ar trebui ca dvs., sa faceti front comun, sa promovati proiectele care sunt necesare pentru orasul nostru. Altfel o sa ne trezim peste noapte cu ,,parcuri” de 20 milioane euro, hipodromuri fara omologari (si neconforme cu standardele internationale) tot de milioane euro, linii de tramvai fara tramvai ……….

Astept sa vad reactia dumneavoastra,

Sunt curioasa daca va pasa!

Va multumesc,

Vlad Virginia

P.S. Ca sa nu fiti pacaliti din prima: NU EXISTA NICIO hartie de la ISU sau de la ISC prin care sa se ceara inchiderea bazinului Vega Ploiesti. Inchiderea bazinului din luna decembrie 2016 a fost facuta fara a exista o cerere in acest sens din partea organelor de mai sus. Cine a hotarat inchiderea bazinului si de ce? Aceasta este intrebarea!”