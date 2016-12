Ploiesti: Cursurile afterschool de la C.N. Jean Monet se suspenda, pentru ca profesorii erau platiti ilegal. Primaria reactioneaza

Cei peste 60 de elevi care primeau ajutor prin intermediul programului afterschool de la Colegiul Național Jean Monet din Ploiești nu vor mai avea, de marți, unde să stea după orele de curs. Camera de Conturi Prahova a anunțat că plata profseorilor se făcea prin încălcarea legii, așa că s-a decis suspendarea activității.

Mai precis, ca să le poată acorda stimulente financiare, conducerea colegiului plătea ore în plus cadrelor didactice de la afterschool, numai că, adunate, acestea depășeau norma impusă.

Problema se știa inclusiv la nivelul conducerii Inspectoratului Școlar Prahova.

Și cum nu s-a găsit vreo soluție, elevii nu vor mai avea parte de program afterschool.

Reacția Primăriei Ploiești – COMUNICAT

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a luat act cu surprindere și dezamăgire de suspendarea programului after-school de la Colegiul Jean Monnet. Decizia a fost luată de conducerea Colegiului, în urma unui control al Camerei de Conturi Prahova care a identificat probleme în ceea ce privește plata cadrelor didactice.

“Regret această situație despre care nu am fost informat decât acum câteva momente. Este inadmisibil că părinții au fost puși în situația în care să găsească o alternativă de azi pe mâine, lucru cu care nu pot fi de acord. Am format deja un grup în primărie de lucru pentru a găsi soluții de rezolvare a acestei probleme. În ceea ce mă privește, voi apela la toți factorii responsabili pentru a identifica și implementa un program after-school care să respecte toate condițiile legale. Regret că nu am fost informat din timp despre posibilitatea apariției acestei situații. Poate lucrând împreună – Colegiu și Primărie – am fi reușit să o evităm” a declarat primarul Adrian Dobre.