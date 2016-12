Ploiesti: Proiectul „Transformarea autobuzelor din functionare diesel in functionare cu gaz GPL” a fost un fiasco

Consiliul Local Ploiești va dezbate, într-o ședință extraordinară, posibilitatea prelungirii Convenţiei nr. 4236/14.08.2014 privind finanţarea şi implementarea proiectului ”Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești”.

Este vorba despre 5 autobuze TCE pe motorină, al căror motor a fost modificat ca să accepte GPL, urmând ca procedura să se repete la alte 45.

Din păcate, experiența nu a fost una plăcută, nici pentru călători – care au remarcat mirosul pronunțat de gaze, nici pentru societatea de transport public.

Chiar și așa, Ministerul Mediului insistă pentru prelungirea implementării proiectului.

Dar iată ce apare scris în raportul de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții din Primăria Ploiești:

„In conditiile in care proiectul la care se face referire este un proiect pilot in Romania, inca din data de 20.08.2015, data la care prototipul nu era receptionat, RAR avertiza furnizorul asupra faptului ca utilizarea GPL nu conduce automat la reducerea emisiilor poluante si a gazelor cu efect de sera, astfel incat este necesara o verificare atat a motorului modificat, cat si a compatibilitatii instalatiei cu modul specific de utilizare-transport urban ce presupune accelerari si decelerari dese.

Astfel, s-a stabilit ca in luna august 2016 autobuzele sa fie introduse in trafic si in exploatare timp de 30 de zile. In aceasta perioada S.C.TCE SA Ploiesti, in calitate de utilizator a transmis concluziile cu privire la functionarea autobuzelor modificate si anume:

aparitia mai multor defectiuni (furtun spart, consum ridicat de antigel, pierderi de ulei, etc.), remediate de catre AsociereaS.C.Inter-Gas Romania SRL- S.C. GI.Ma.Gas SRL-S.C. NGV Gas SRL;

economia estimata de catre S.C.TCE SA Ploiesti, corelata ca datele furnizate de catre S.C.Inter-Gas Romania SRL este de 1.035.972 lei/an pentru cele 50 de autobuze, deci 1726,62 lei/ autobuz/luna, deci o investitie de 5 milioane de euro pentru o economie de 1 milion lei/an

puterea pentru 4 autobuze s-a diminuat de la 162 kW la 110kW si pentru al cincilea autobuz de la 206 kW la 110 kW, ceea ce genereaza imposibilitate utilizarii acestor autobuze pe drumuri in panta (poduri).

La data de 07.11.2016, S.C.TCE SA Ploiesti a transmis situatia privind functionarea celor 5 autobuze in lunile septembrie si octombrie, din care rezulta un consum de GPL mai mare decat cel estimat, precum si interventii accidentale (pierderi de ulei, presiune scazuta ulei, etc.) care cuantificate micsoreaza economia estimata prin transformarea autobuzelor. In perioada la care se face referire functionarea autobuzelor s-a facut sub supravegherea reprezentantului constructorului, care a facut reglaje si intervenţii asupra calculatorului GPL in scopul incadrarii in nivelul admis de noxe la statia ITP.

Facand o scurta comparatie tehnico-economica, constatam urmatoarele:

investitia pentru transformarea autobuzelor din functionare Diesel in functionarea cu GPL este de 100.000 euro/autobuz (Euro 3), in timp ce investitia pentru un autobuz nou (Euro 6) are o valoare estimata de 210.000 euro;

nivelul noxelor pentru un autobuz transformat este mai mare decat pentru un autobuz nou, deci impactul asupra mediului se apreciaza a fi mai bun in cazul unui autobuz EURO 6 decat in cazul unui autobuz EURO 3;

durata de viata a autobuzelor transformate din Diesel in GPL este estimata la aproximativ 10 ani de catre proiectant (6 ani de catre utilizator), comparativ cu cea a unui autobuz nou care este de 16 ani;

pe de alta parte conditiile de confort si siguranta a cetatenilor, precum si siguranta circulatiei se apreciaza a fi mai bune in cazul unui autobuz EURO 6 decat in cazul unui autobuz EURO 3.”

