Ploiestiul, printre putinele orase care vor acorda stimulente pentru medici

Municipiul Ploiești este printre primele municipalități din țară care, începând cu anul 2017, va acorda medicilor din spitalele pe care le administrează stimulente financiare conform prevederilor legale în domeniu.

Alocarea bugetară pentru plata lunară a acestor stimulente, reprezentând contravaloarea unui salariu minim brut pe economie, a fost votată în unanimitate în ședința Consiliului Local de luni, 03.04.2017.

Măsura vine în sprijinul demersurilor constante, făcute de administrația ploieșteană, pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a avea acces la un act medical de calitate, chiar în condițiile bugetului de criză pe care îl are orașul anul acesta.

“Le mulțumesc colegilor din consiliu și celor cu care fac echipă în conducerea executivă a orașului, pentru că au înțeles cât de important este să oferim ploieștenilor posibilitatea de a avea acces la servicii medicale de calitate. Mă refer în special la Spitalul de Pediatrie, unde scopul meu este ca acesta să asigure servicii la maximum de calitate posibil în sistemul public de astăzi. Așa cum am spus, copiii sunt prioritatea administrației pe care o conduc. În acest sens, am conceput bugetul anului 2017. Deși este unul de criză, bugetul de anul acesta are cele mai mari alocări din ultimii ani pentru plata de burse și cele mai mari alocări făcute pentru întreținerea și modernizarea școlilor din oraș. Principala mea preocupare a fost, este și va rămâne viitorul copiilor noștri, iar acestea sunt fapte concrete. Ele arată determinarea pe care o am pentru a le oferi tinerilor din Ploiești șansa de a face parte dintr-o comunitate care îi apreciază la adevărata lor valoare”, a declarat primarul Adrian Dobre.