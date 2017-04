PMP Prahova: Catalina Bozianu a citit, in plenul Camerei Deputatilor, o declaratie despre sistemul sanitar din judet

În plenul Camerei Deputaților, parlamentarul Cătălina Bozianu, președintele PMP Prahova, a citit o declarație prin care solicită ca partidele să uite de conflictele politice, atunci când vine vorba de a susține proiecte cu impact general sau local.

Ea a dat ca exemplu inițiativa ”Sănătatea din Prahova, timpul pentru restart”.

Iată declarația dnei Bozianu:

<<Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Prin declarația mea politică de astăzi, îmi propun să vă aduc în atenție un exemplu de colaborare politică între parlamentari din același județ, care au lăsat deoparte barierele impuse de apartenența la un partid sau altul, unindu-și eforturile și priceperea pentru a încerca rezolvarea unei situații de criză. Parlamentarii în cauză suntem noi, cei trimiși aici prin voința exprimată de prahoveni la alegerile de anul trecut, iar situația de criză descrie starea sistemului de sănătate din județul nostru. Presa din Prahova a lansat dezbaterea publică intitulată ”Sănătatea din Prahova, timpul pentru restart” și ne-a adresat invitația de a forma un grup de lucru menit să găsească și să urgenteze soluțiile care pot aduce o ameliorare a situației din sistem.

Și eu, și cei mai mulți dintre colegii mei parlamentari din Prahova, am răspuns pozitiv acestui demers. Ne-am angajat să constituim un grup de lucru care să funcționeze permanent și să genereze, rapid, un plan de acțiune. Am identificat, deja, împreună cu specialiştii care lucrează în domeniul sănătăţii (atât în zona administrativă, cât şi în zona actului medical propriu-zis), câteva direcţii pe care putem acţiona noi, parlamentarii, astfel încât să dăm o şansă relansării acestui domeniu aflat, în judeţul nostru, în mare suferinţă. Astfel, în virtutea angajamentului asumat, vom promova inițiative legislative care vizează, de exemplu, simplificarea birocrației la angajarea medicilor și a personalului medical, instituirea obligației angajatorului de a-i acorda o perioadă de odihnă medicului care a prestat 24 de ore de gardă, ori suplimentarea fondurilor alocate spitalelor prin Programul Național privind Infecțiile Nosocomiale, astfel încât, din aceste fonduri, să fie achitată integral și contravaloarea tratamentului pacienților diagnosticați cu boli cauzate de infecțiile nosocomiale.

Stimați colegi, am prezentat, pe scurt, activitatea grupului nostru de lucru de la Prahova, în speranța că acest model va fi replicat și de colegii din alte județe, ca răspuns la situațiile de criză cu care se confruntă sănătatea sau educația, finanțele sau investițiile din județul respectiv. Rețeta este simplă: voință politică și responsabilitate. Și, dacă tot am menționat cele două elemente, fără să am intenţia de a politiza această acţiune, afirm că mi-aş fi dorit ca reprezentanţii Uniunii Salvați România, altminteri extrem de vocali în denunţarea lipsei de implicare a clasei politice sau atunci când se autopropun salvatorii ţării, să participe la demersul nostru, al parlamentarilor prahoveni. Ar fi fost o bună ocazie să dovedească o minimă capacitate de a reduce distanţa dintre vorbăria goală la care par experţi, şi faptele concrete, la care sunt restanţieri.

Vă mulțumesc.>>