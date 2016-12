PND Prahova infirma faptul ca o organizatie locala ar sprijini candidatii Partidului Miscarea Populara

Ploiesti, 6 decembrie 2016

Comunicat de presa

In urma unor declaratii ale PMP Prahova aparute in presa locala cu privire la orientarea PND Aricestii Rahtivani catre PMP, PND Prahova face urmatoarele precizari.

PND Aricestii Rahtivani este parte integranta a PND Prahova, ca urmare respecta si promoveaza principiile fondatoare ale PND.

Afirmatiile cu privire la caracterizarea PMP ca fiind un partid nou precum si alte povesti nascocite de catre reprezentantii PMP Prahova NU apartin Organizatiei PND Aricestii Rahtivani.

Asa-zisele sicane politice PND-PNL de la nivelul comunei Aricestii Rahtivani nu trebuie sa reprezinte preocuparea PMP Prahova cum nici PND Prahova nu a facut o preocupare din ceea ce se intampla in PMP. Asiguram totusi PMP Prahova ca PND si PNL isi pot gestiona cu usurinta relatia agreata in protocol fara a avea nevoie de un arbitru sau de “incurajari”.

Declaratia cu privire la o eventuala sustinere a PMP la Aricestii Rahtivani a fost facuta in nume propriu si nu reprezinta pozitia oficiala a PND Aricestii Rahtivani si, cu atat mai putin, a PND Prahova, care nu a primit nicio solicitare in acest sens din partea PMP. Consideram ca obtinerea voturilor trebuie sa se faca firesc, discutand cu oamenii fata in fata si nu prin incercari mai mult sau mai putin penibile de a atrage electorat de la un partid la altul prin diverse declaratii care deformeaza realitatea.

In concluzie, pentru a fi cat se poate de directi si expliciti, PND Prahova va respecta protocolul cu PNL, semnat la nivel national, chiar si in varianta in care PNL Prahova nu ar fi interesat sau nu ar recunoaste acest protocol, asa cum incearca sa insinueze PMP Prahova.

Il va respecta pentru ca PND stie sa isi respecte un angajament atat fata de electoratul sau de dreapta pe care il reprezinta cat si fata de partenerii politici, crezand cu tarie ca drumul Romaniei este doar spre INAINTE, cu o scena politica orientata catre dreapta spre principii sanatoase si de bun simt, cu oameni pregatiti si cu experienta care sa conduca tara spre prosperitate economica, echilibru si restaurarea valorilor nationale, atat PND cat si PNL fiind partide care au in denumirea sa cuvantul national. Intelegem sa sprijinim pentru un nou mandat pe Dacian Ciolos pentru experienta sa, echilibrul si bunul simt de care a dat dovada in tot acest timp cat a condus Guvernul Romaniei.

Totodata, tinem sa comunicam tuturor membrilor si simpatizantilor PND ca protocolul PND-PNL este valabil doar pentru aceste alegeri intrucat PND, fiind un partid nou, nu a avut suficient de mult timp sa isi construiasca toata echipa, criteriile de eligibilitate in PND fiind foarte stricte, tocmai pentru ca PND doreste sa reformeze in adevaratul sens al cuvantului clasa politica pentru 2019-2020.

Imediat ce se vor termina aceste alegeri, protocolul inceteaza, iar PND va incepe constructia pentru urmatoarele alegeri. Nu s-a pus si nu se va pune problema unei fuziune, PND va ramane un partid de sine statator, care va veni cu o echipa demna de luat in seama la urmatoarele alegeri.

Prim-vicepresedinte PND

Presedinte PND Prahova,

Gabriela Lola Anghel