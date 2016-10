PNL Prahova: Mircea Rosca spune ca nu mai candideaza pentru un loc in Parlament si ca se dedica lui Dumnezeu

Fostul președinte al PNL Prahova, Mircea Roșca, a postat un anunț pe o rețea de socializare, în care spune că nu mai candidează pentru un nou mandat în Parlament (de altfel, nici nu mai figura pe lista organizației județene, din cauza criteriilor de integritate promovate de liberali – n.r.), că mulțumește pentru miile de mesaje de susținere și că se dedică lui Dumnezeu de acum încolo.

„AM DECIS SA NU MAI CANDIDEZ la alegerile parlamentare din decembrie si am hotarat sa aleg noua mea viata in care il voi sluji pe Dumnezeu prin toata credinta, trairea si faptele mele! Am sa raman in continuare in conducerea PNL, partidul caruia i-am fost loial aproape 20 de ani, cu tot devotamentul si efortul meu nelimitat. PNL are acum un proiect care sper ca va insanatosi clasa politica , iar criteriile de integritate arata transparent linia pe care vrea sa o urmeze. Sunt sigur ca experienta si expertiza mea va fi in continuare de folos partidului si ca se va apela la mine in proiectele viitoare. Eram dator sa va informez si de aceea am fost atat de explicit. Profit de ocazie pentru a va cere iertare tuturor celor carora v-am gresit sau v-ati simtit lezati de atitudinea mea veche.”, scrie Mircea Roșca.

Reamintim că acesta a fost trimis în judecată de către DNA Ploiești, pentru două cauze distincte, fiind cercetat sub acuzația de trafic de influență.

Pe de altă parte, este singurul parlamentar care a cerut ridicarea propriei imunități, pentru ca justiția să se pronunțe.

„Sunt singurul din istoria Parlamentului care a facut asta, in contrast cu cei ce fac acest lucru populist, desi comisia de specialitate arata clar ca trebuie ridicata. Dar surpriza pentru dumneavoastra o sa vina din faptul ca acum, la doi ani distanta, acea zi o vad ca pe cea mai mare binecuvantare din viata mea. Ii multumesc Lui Dumnezeu ca ma iubeste atat de mult incat a fost nevoit sa imi dea acea lovitura pentru a-mi indrepta ochii, mintea, dar mai ales sufletul, spre scopul principal pentru care m-am nascut pe acest pamant. M-a ajutat sa simt si sa vad cat de pierdut si nefericit eram inainte, atunci cand eu credeam ca sunt pe cele mai mari culmi ale succesului si realizarilor pe toate planurile. Nu era nici un succes si nici o realizare, erau doar amagiri false ce ma faceau sa imi pierd atentia fata de lucrurile esentiale ce tineau de viata si familia mea! Dumnezeu a facut sa ma nasc din nou, sa descopar o noua viata, o viata plina de dragoste pentru toti, de iertare fata de cei ce mi-au gresit si pace fata de mine! Mi-am redescoperit familia mea minunata care imi aduce atata implinire ce nu se poate compara cu nimic din realizarile anterioare! Am inceput sa ma rog pentru cei ce mi-au facut rau si Dumnezeu a mers pana acolo, incat l-a facut pe cel ce a generat toate necazurile mele sa recunoasca in instanta ca sunt nevinovat. Nu am fost surprins, pentru ca Dumnezeu imi promisese ca imi va face dreptate si nu mai eram pasionat de deznodamantul procesului.”, a mai scris fostul președinte al PNL Prahova.

