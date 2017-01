Prahova: Adolescent din Campina, batut pe strada pentru ca s-a legat de un caine

Un adolescent de 16 ani, care locuiește în municipiul Câmpina, pe Calea Doftanei, s-a ales sâmbătă noapte cu o bătaie zdravănă, după ce a avut proasta inspirație de a se lega de un câine.

Feraru Cosmin Raul se plimba cu prietena sa de 15 ani, pe raza comunei Telega, fata fiind din acestă localitate. La un moment dat, în jurul orei 21:15, cei doi au văzut niște câini pe stradă. Adolescentul a luat o piatră și a aruncat înspre ei.

Gestul nu a trecut neobsevat, însă. Un bărbat de 39 de ani, care se afla întâmplător în aceași zonă, i-a lăsat să se plimbe un pic, apoi i-a atacat brusc.

„Fiul meu a fost luat din spate. S-a trezit cu două lovituri de pumni, care l-au amețit, după care individul respectiv – despre care am aflat că se numește Lamba Giani, 39 de ani – i-a dat băiatului un cap în gură. Ce mi-e ciudă, este că în apropiere se afla un polițist comunitar din Telega, care nu a făcut nimic. Noi am chemat apoi poliția, care l-a amendat pe agresor cu 2000 de lei. Pe Raul l-am dus apoi la Spitalul Municipal Câmpina, de unde am fost trimis, fără salvare, la Spitalul Județean de Urgență – secția de la Boldescu. Acolo, o doctoriță de gardă ne-a spus că nu are ce să îi facă la ora 1 noaptea, în afara de analize, și ne-a trimis acasă, spunând să îi dăm copilului antibiotice și să revenim luni dimineață. Se pare că Raul are fractură de piramidă nazală, maxilarul deplasat și niște hemangioane pe cerul gurii.„, a declarat, pentru max-media.ro, tatăl victimei, Feraru Ion.

Acesta susține că polițistul comunitar putea interveni, ca să oprească agresiunea, dar nu a făcut-o. Din fericire, zona este monitorizată video, așa că se vor solicita imaginile.