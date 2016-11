Prahova: Ce averi au declarat candidatii la alegerile parlamentare. Locul I e atribuit lui Ghita, vezi cine ii urmeaza ca bogatie

Politicienii din Prahova care vor să ajungă parlamentari, unii pentru un nou mandat, alții la prima încercare, stau destul de bine la capitolul venituri. Sebastian Ghiță este de departe cel mai bogat, dar locul II este disputat de mai mulți candidați.

Deputatul Sebastian Ghiță este pe locul II pe lista PRU Prahova, la Camera Deputaţilor. Potrivit declaraţiei de avere, depusă în luna octombrie 2016, Sebastian Ghiţă deţine ceasuri în valoare de 900.000 de euro, achiziţionate în perioada 1997-2012, bijuterii, cumpărate în aceeaşi perioadă, în valoare de 3.100.000 de euro şi obiecte de artă a căror valoare este de 13 milioane de euro. Sebastian Ghiţă a mai declarat că i-a împrumutat, în nume personal, lui Alexandru Iacobescu suma de 90.300.000 euro, dar şi 9 milioane de USD. La rubrica fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare, Ghiţă a declarat suma de 18 milioane de euro, fond deschis în anul 2011.

Senatorul Radu Ștefan Oprea, care figurează pe locul II la Senat, pe lista PSD Prahova, are o casă de locuit de peste 400 mp, un apartament și un imobil (probabil sediu firmă), toate în Ploiești. El a declarat că a mai înstrăinat o casă, pe care a primit peste 135.000 de euro, la finele anului 2015. Susține că nu are terenuri și nici mașină, deși a fost deseori văzut la volanul unui Mercedes 4×4, de aproximativ 100.000 de euro. În schimb, a acumulat bijuterii de 40.000 de euro. Ceea ce uimește cu adevărat este suma totală pe care declară că a împrumutat-o, în nume personal, firmelor din grupul Urban ICIM: 3.128.858 lei. Pe de altă parte, spune că are și datorii bancare, în sumă de 299.730 lei, respectiv 249.141 de euro.

Primul pe lista PSD Prahova pentru Senat este actualul primar din Buşteni, Emanoil Savin. Acesta deţine şapte terenuri, cumpărate în perioada 2001-2007, cinci fiind pe numele soţiei. Cel mai mare teren este de 35.515 metri pătraţi şi este în comuna Vidra, județul Ilfov, iar al doilea ca mărime este de 20.000 mp, probabil moștenire în comuna natală, Costache Negri, din județul Galați. Edilul din Buşteni mai deţine trei apartamente şi două case, având şi un cont unde are 14.221 lei, un altul cu 26 USD, şi al treilea cu 128.583 euro.

Deputatul Virgil Guran, care candidează pe locul II pe lista PNL Prahova pentru Senat, are patru terenuri, din care trei intravilan, o casă de locuit în Câmpina (193 mp), un apartament și două case de vacanță în județul Cluj (cotă parte de 1/2). Nu are mașină, bijuterii și conturi bancare, dar deține o asigurare de viață în sumă de 32.474 de lei. La capitolul datorii, a trecut vreo 7 împrumuturi, în sumă totală de 850.000 de lei și 120.830 de franci elvețieni. Numai că datoriile în lei sunt la SC Vitalco Euro IFN SA Câmpina, firmă care îi aparține. De altfel, a și declarat că a încasat de la această societate dividente de 18.864 de lei.

Deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele ALDE Prahova, vrea să obțină un nou mandat de pe locul I pe lista pentru Camera Deputaților. Ea a declarat 4 terenuri, din care unul singur intravilan, un apartament și o casă de locuit în Ploiești, trei mașini (din care una moștenire) și bijuterii de numai 5000 de euro. Anul acesta, susține că a vândut o casă pentru doar 15.000 de euro. În plus, are acțiuni de 15.700 de lei la SC APRPACOR SA, și o datorie bancară de 17.500 de euro.

Din partea PNL Prahova, pentru Senat, primul candidat pe listă este senatorul Iulian Dumitrescu, care ocupă funcția de președinte al organizației județene. Acesta are patru terenuri, trei cumpărate în 2016 împreună cu soţia, două autoturisme de lux achiziţionate în 2014, două apartamente în Bucureşti şi are un depozit bancar de 76.800 euro. Acesta a declarat şi că a dat PNL, cu titlu de împrumut, 45.000 de lei.

Deputatul Roberta Anastase, propunerea numărul trei pe lista PNL Prahova pentru Camera Deputaţilor, deţine două terenuri, unul fiind donat de către părinţi, teren pe care deputatul a trecut în declaraţia de avere că are o casă în construcţie. Deţine o casă de vacanţă în Prahova, iar soţul ei are un apartament în Bucureşti. De asemenea, Roberta Anastase a declarat bijuterii şi metale preţioase dobândite de-a lungul timpului de aproximativ 20.000 de euro, dar şi ceasuri în valoare de aproximativ 15.000 de euro. Deputatul a trecut în declaraţia de avere că are pe numele său două depozite la termen de 40102,80 euro, respectiv 35260,06 euro, ambele deschise în 2016. Pe numele fiului său, Roberta Anastase a deschis trei depozite la termen, unde are 1.500 USD, 1.600 lei şi 17.500 euro. De asemenea, tot pe numele fiului sunt două conturi curente de 52,46 euro, respectiv 97,29 lei. Aceste sume care figurează pe numele copilului reprezintă, conform declaraţiei de avere, cadouri de botez.

Fostul prefect Rodica Paraschiv, prima propunere a PSD Prahova pentru Camera Deputaților, are o casă moștenită în Ploiești, pe care a extins-o în 2007 până la 220 mp. Mai deține un autoturism Skoda din 2006. Și cam… atât.

Primarul din comuna Cornu, Cornel Nanu, aflat pe locul II pe lista PSD Prahova pentru Camera Deputaților, susține că deține doar 7 terenuri, cu o suprafață totală de peste 34.000 mp. Nu are nici casă, nici mașină, iar conturile în bănci nu depășesc suma totală de 75.638 de lei.

Directorul economic al SC HidroPrahova și, totodată, președintele organizației județene a PM, Cătălina Bozianu, este singurul candidat eligibil al acestui partid. Ea a declarat o singură casă de locuit în Ploiești, dar adevărat că în suprafață de 582 mp. În rest, susține că nu deține terenuri, mașini sau conturi bancare. În plus, are de achitat un credit bancar în valoare de 130.000 de franci elvețieni.