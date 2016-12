Presedintele Iohannis nu o accepta pe Sevil Shhaideh ca prim-ministru, PSD si ALDE il ameninta cu suspendarea

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că nu acceptă propunerea PSD – ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru și a cerut acestei coaliții să facă o nouă nominalizare.

„Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD și ALDE, care au ținut să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru funcția de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro și contra și am decis să nu accept această propunere”, a spus șeful statului, la Palatul Cotroceni.

În replică, președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că până miercuri seara, cel târziu joi, va lua o decizie ca urmare a respingerii de către preşedintele Iohannis a nominalizării lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier. Dragnea a spus că nu va ezita să ceară suspendarea preşedintelui, dar că vrea să „cumpănească foarte bine”, pentru a se evita o criză politică majoră.

Şi Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a sprijinit la rândul său afirmaţiile liderului PSD: „Se doreşte declanşarea unei crize politice majore. Va trebui să stăm să cumpănim bine ce decizie se va lua. Noi nu dorim să băgăm Romania într-o criză politică.”