Primaria Sinaia, singura administratie locala care a castigat un proces cu ANAF

Primăria Sinaia a câştigat, definitiv, un proces intentat Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, prin care obligă ANAF să ramburseze TVA în valoare de aproape jumătate milion de lei, aferent construirii primului tronson al telegondolei.

Reprezentanţii administraţiei publice spun că acesta este primul proces câştigat de o autoritate publică împotriva ANAF.

Iniţial, inspectorii fiscali refuzaseră rambursarea TVA pe motiv că oraşul Sinaia nu era proprietar al instalaţiei de transport pe cablu, la acel moment existând un litigiu în acest sens.

„Am acționat în instanță Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova și am cerut restituirea cotei de TVA după ce ANAF a decis să nu mai vireze banii. Dupa aproape un an de zile s-a făcut dreptate și acum câteva zile am câștigat cei 470.907 lei plus cheltuieli de judecată”, a declarat Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Primăria orașului Sinaia a câștigat la Curtea de Apel Ploiești, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, prin hotărârea civilă cu numărul 1120/14 iunie 2017 rămasă definitivă, din dosarul nr.467/105/2016, returnarea sumei de 470.907 lei de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova și încasarea sumei de 17.289 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Suma reprezintă o parte din TVA-ul aferent investiției pentru construirea tronsonului 1 al Telegondolei Sinaia. Corpul de control al ANAF, în urma inspecției fiscale efectuate la Primăria Sinaia, nu a aprobat rambursarea acestei sume pe motiv că Orașul Sinaia nu era proprietarul Telegondolei.

În urma acționării în instanță, în premieră, Primăria Sinaia este singura autoritate publică ce a câștigat un proces cu ANAF.