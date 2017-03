PRO TV: Fugarul Sebastian Ghita ar fi fost localizat in Serbia

Sebastian Ghiță a fost localizat în Serbia, anunță Pro TV. Potrivit unor surse, fostul deputat, în prezent cel mai căutat român, a fost văzut în țara vecină.

Ba mai mult, Ghiță ar fi fost vizitat de mai multe persoane din România.

Poliția Română nu confirmă deocamdată informația.

Această ipoteză stă în picioare, deoarece Sebastian Ghiță are mulți prieteni în Serbia, datorită relațiilor stabilite pe când patrona echipa de baschet Asesoft. În plus, Serbia este mai apropiată de Rusia, decât de Uniunea Europeană, și o persoană căutată este mai greu de scos de acolo.

”Fugarul Sebastian Ghita ar fi fost localizat in Serbia. Sustin surse oficiale care doresc sa isi pastreze anonimatul. Pe numele fostului deputat ar putea fi emis astazi al doilea mandat de arestare preventiva in lipsa. Cand si daca va fi adus in tara daca se confirma localizarea, ramane de vazut!”, a scris jurnalistul Pro TV, Ovidiu Oanță, pe pagina sa de Facebook.

Sebastian Ghiță a fost dat în urmărire națională pe 5 ianuarie, la scurt timp după ce instanța supremă a decis arestarea preventivă în lipsă a fostului deputat.

În realitate, el a dispărut în noaptea de 20 decembrie 2016, în timp ce era pe DN1, fiind scăpat de echipa de supraveghere.