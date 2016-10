Programul festivalului national de teatru „Toma Caragiu”. Vezi ce piese se vor juca la Ploiesti

În perioada 1 – 6 noiembrie a.c., Primăria Municipiului Ploieşti, Teatrul Toma Caragiu si Asociatia Culturala Contrapunct organizează cea de-a sasea ediţie a Festivalului de Teatru Toma Caragiu.

În acest an, selecţia festivalului a fost realizată de traducătoarea și jurnalista Raluca Rădulescu (realizatoarea emisiunii Scena și ecranul de la Radio România Cultural), iar pe afiș se vor regăsi numele a doisprezece dintre regizorii români importanți ai momentului, actori de marcă și spectacole premiate.

Prezentarea Ediţiei 2016

Festivalul se va opri la 13 spectacole, în cele 6 zile, dintre care 6 se vor desfășura pe scena Teatrului Toma Caragiu, 3 dintre ele in sala Filarminicii, 2 in sala Casei de Cultura a Studentilor Ploiesti si 2 concert-spectacole in Beraria Teatrului. Structura festivalului cuprinde un program complex:

– un spectacol de teatru in fiecare seară, programat în sala Teatrului Toma Caragiu Ploieşti.

– trei spectacole în sala Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești

– două spectacole în sala Casei de Cultură a Studenților Ploiești

– concert- spectacole Ada Milea și Tania Popa, susținute în spațiul Berăriei Teatrului

PROGRAM

Marți, 1 noiembrie

ora 18.00 – Deschiderea oficială a Festivalului

ora 18.30, Teatrul Toma Caragiu – Job interviews de Petr Zelenka – Premieră Oficială// Teatrul Toma Caragiu, Ploiești, regia Alexandru Mâzgăreanu, decorurile Ștefan Caragiu, costumele Alexandra Mâzgăreanu, muzica Alexandru Suciu, Durata: 2h

Miercuri, 2 noiembrie

ora 18.30, Teatrul Toma Caragiu – La Pulce după Puricele în ureche de Georges Feydeau// Teatrul de Comedie, București, traducerea și regia Horațiu Mălăele, decorurile Lia Mantoc, costumele Anca Răduță, muzica Vlaicu Golcea, mișcarea scenică Florin Fieroiu, Durata: 1h 45min.

ora 18.30, Filarmonica Paul Constantinescu – Antisocial de Bogdan Georgescu// Teatrul Radu Stanca, Sibiu, regia Bogdan Georgescu, Durata: 1h

ora 21.00, Casa de Cultură a Studenților – Jaques și stăpânul său de Milan Kundera//Teatrul Maria Filotti, Brăila, regia Cristi Juncu, traducerea Petre Bokor, costumele Cristina Milea, Durata: 2h

Joi, 3 noiembrie

ora 18.30, Teatrul Toma Caragiu – Între noi e totul bine de Dorota Masłowska// Teatrul Național, București, regia și universul sonor Radu Afrim, traducerea Sabra Daici, sound design Călin Țopa, light design Roxana Docan, Durata: 1h 45min.

ora 21.00, Casa de Cultură a Studenților – Liniște! Sărut. Acțiune! // Teatrul Odeon, București, adaptare după filmul Living in Oblivion de Tom Dicillo, traducerea și regia Peter Kerek, decorurile Cristian Niculescu, costumele Viorica Petrovici, Durata: 1h 30min.

Vineri, 4 noiembrie

ora 18.30, Teatrul Toma Caragiu – Anul dispărut, 1989 de Peca Ștefan // Teatrul Mic, București, regia Ana Mărgineanu,. scenografia și costumele Anda Pop, coregrafia Andreea Duță, Durata: 1h 50min.

ora 21.00, Filarmonica Paul Constantinescu – Amintiri din epoca de școală de Mihaela Michailov // Centrul de Teatru Educațional Replika, București, regia Radu Apostol, scenografia Maria Mandea, coregrafia Paul Dunca, muzica Jak Neumann, Durata: 1h 10min.

ora 22.00, Berăria Curtea Berarilor – Concert Russian Night with Tania Popa Durata: 1h 15min.

Sâmbătă, 5 noiembrie

ora 18.00, Teatrul Toma Caragiu – Clasa noastră de Tadeusz Slobodzianek// Teatrul Național, Cluj-Napoca, regia Laszlo Bocsardi, traducerea Cristina Godun, decorurile Bartha Jozsef, costumele Kiss Zsuzsanna, dramaturgia Bernedek Zsolt, muzica și corepetiția Boros Csaba, Durata: 2h 45min.

ora 21.00, Filarmonica Paul Constantinescu – Creditul de Jordi Galceran // GODOT Cafe Teatru, București, regia Mihai Constantin, traducerea și adaptarea Luminița Voina Răuț, scenografia și costumele Maria Dore, Durata: 1h 20min.

ora 22.00, Berăria Curtea Berarilor – Concert’n 4+1 Cu: Anca Hanu, Bobo Burlăcianu, Sânziana Tarța, Cristi Rigman, Ada Milea, Durata: 1h 30min.

Duminică, 6 noiembrie

ora 16.30, Catedrala Sfântul Andrei – Metanie ție, Părinte!, Domnule și Frate Eminescu, recital de poezie susținut de actorul Constantin Chiriac, Durata: 45min.

ora 18.30, Teatrul Toma Caragiu – A douăsprezecea noapte de William Shakespeare // Teatrul Metropolis, București, direcția de scenă Victor Ioan Frunză. adaptarea Iulia Nicoară, scenografia și costumele Adriana Grand, Durata: 2h 45min. (cu pauză)